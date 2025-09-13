Как САЩ създаде копие на държавата си на африканския бряг?

В историята на Африка има една страна, която се отличава със своя необичаен произход. Това е Либерия – единствената африканска държава, която е директно създадена по инициатива на Съединените американски щати. Тази уникална връзка започва в началото на XIX век и продължава да оформя идентичността, политиката и културата на страната и до днес.

Как започва всичко?

След войната за независимост на САЩ и особено в началото на XIX век, темата за освобождаването на робите става все по-актуална. Но въпросът какво да се прави с освободените американци от африкански произход поражда сериозни спорове. В отговор, през 1816 г. е създадена организацията Американско колонизационно дружество (ACS) – целта ѝ била да насърчи "заселването" на освободени афроамериканци извън границите на САЩ.

Много от членовете на ACS не били непременно филантропи, а по-скоро привърженици на идеята, че това население не могат да се интегрира пълноценно в американското общество. Така възниква планът за изселване в Африка, който бързо добива политическа подкрепа. През 1821 г. ACS закупува земя на западния бряг на Африка и това дава началото на бъдещата държава Либерия.

Създаването на държава „по американски модел“

През 1847 г. Либерия официално обявява своята независимост. Новата конституция е изцяло вдъхновена от американската, включително структурата на правителството – с изпълнителна власт в лицето на президент, законодателна и съдебна власт. Първият президент – Джоузеф Дженкинс Робъртс – е афроамериканец, роден в САЩ.

Националният флаг напомня на американския, с червени и бели ивици и една бяла звезда в синьо поле. Дори националната валута – либерийският долар – е обвързана с американската икономика.

Противоречия и разделения

Макар и основана от освободени роби, Либерия не се превръща в утопия. Напротив – американо-либерийската прослойка, която пристига от САЩ, създава елит, който в продължение на повече от 100 години доминира над местното население. Тази група от заселници копиралa не само политическия модел, но и някои от социалните йерархии, характерни за Юга на САЩ, включително дистанциране от местните африкански племена.

Това напрежение води до множество конфликти в историята на Либерия, включително поредица от граждански войни в края на XX век.

Влиянието на САЩ днес

Макар Либерия да е независима страна от почти два века, влиянието на САЩ остава осезаемо. Английският език е официален, американската култура е широко разпространена, а Вашингтон продължава да е важен партньор в международната политика на страната.

Либерия често се нарича „51-вият щат, който никога не се е случил“ – страна, родена от американски идеи, но оставена да се справя сама в един изключително сложен регион.

Либерия е уникален исторически феномен – държава, създадена не чрез колониално завоевание, а чрез изселване и идеологическа подкрепа. Проектът на ACS е бил едновременно утопичен и противоречив, а резултатите от него остават видими и до днес. Историята на Либерия ни напомня, че дори добрите намерения могат да доведат до неочаквани социални и културни напрежения, особено когато се опитват да се наложат отвън.