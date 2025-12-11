За много пари: Турция преговаря за търговска сделка със САЩ

Турският министър на търговията Омер Болат ще пътува до Вашингтон в петък, за да проведе серия от разговори на високо ниво за постигане на целта от 100 милиарда долара обем на двустранната търговия и за по-нататъшно развитие на икономическите отношения между Турция и САЩ, съобщиха източници пред Анадолската агенция. Болат ще се срещне с търговския представител Джеймисън Гриър и министъра на търговията Хауърд Лътник, както и с представители на компании, членки на Търговската камара на САЩ.

Целта е поставена от Ердоган

Ще бъдат предприети конкретни стъпки за постигане на целта от 100 милиарда долара обем на търговията, поставена от турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Фокусът на дискусиите

Дискусиите ще включат консултации по текущата пътна карта в стратегически области, за да се засили потенциалът за сътрудничество между Турция и САЩ, в области, вариращи от енергетика до инвестиции и отбранителна промишленост до модерни технологии, като същевременно ще бъдат оценени нови възможности за сътрудничество.

Ще бъдат обсъдени и ефективното използване и по-нататъшното развитие на всички съществуващи рамки, като например Рамковото споразумение за търговия и инвестиции (TIFA) между Турция и САЩ.

Визитата на Болат представлява важен етап, потвърждавайки силните икономически връзки между Турция и САЩ - два съюзника - въпреки трудните условия в световната търговия, като същевременно допълнително затвърждава перспективите за бъдещо сътрудничество.