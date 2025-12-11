Никой не може да влезе през новия граничен пункт между Босна и Хърватия, с изключение на един човек

Хърватският премиер Андрей Пленкович влезе днес в Босна и Херцеговина през новия граничен пункт Градишка, който все още не е официално отворен за пътнически и товарен трафик и е планирано да се върне в Хърватия по същия маршрут тази вечер, предаде хърватската медия "Индекс", пише Klix.ba. Това на практика означава, че делегацията на правителството на Хърватия, водена от Пленкович, влиза в Босна и Херцеговина през граничен пункт, който официално все още не съществува. Компетентните полицейски служби в страната са били информирани за това в последния момент от протокола на Министерския съвет на Босна и Херцеговина.

Отмениха откриването на пункта

Граничният пункт Градишка Нови мост (БиХ) и граничният пункт Горни Варош (Хърватия) трябваше да бъдат открити днес, но церемонията беше отменена. Председателят на Министерския съвет на БиХ Боряна Крищо и премиерът Пленкович отложиха рязането на лентата, докато Съветът на директорите на Службата за косвено данъчно облагане на БиХ гласува изменения в Правилника за вътрешната организация, така че на новия пункт да могат да бъдат назначени митнически служители.

Пленкович обаче не е отложил посещението си в Босна и Херцеговина. В момента той е в Баня Лука, придружен от хърватския външен министър Гордан Гърлич Радман.