Още от същото, но по-лошо: Д-р Стойчо Кацаров за бюджета на НЗОК (ВИДЕО)

Още от същото, но по-лошо. Така в предването Студио Actualno определи новия бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Стойчо Кацаров, депутат в две народни събрания, министър на здравеопазването в две служебни правителства, заместник-министър на здравеопазването в кабинета на Иван Костов и създател и председател на Центъра за защита правата в здравеопазването. Той отговори на въпроса с какво е по-различен от изтегления и от миналогодишния, новият бюджет на НЗОК, освен че в него ги няма тези 260 милиона евро за младите лекари и медицинските специалисти: “Разликата е в това, което казахте. Тези 260 милиона евро са премахнати, както са премахнати и въведените с предишния вариант за законопроект на здравната каса минимални възнаграждения за сестри, акушерки, лекари и лекари без специалност. Това е разликата.

Нищо няма да се промени

Общо държавните разходи (от над 5 млрд. евро, бел. ред.) са исторически рекорд, да. Иначе здравната каса си ги прави, това е нормалният ръст на разходите й всяка година.

Бюджетът е същия като миналогодишния, няма почти никаква разлика. Само малко повече приходи и малко повече разходи, което отразява инфлацията през последната година.

Проблемът е според мен на друго място. Проблемът е, че нищо в здравната система няма да се промени и през следващата година. Всъщност това ни казва бюджетът. Ще имате същото лошо здравеопазване, което имахте и през току-що изтеклата година.

Снимка Actualno.com Ивайло Илиев

Нищо няма да се промени, няма да стане по-добро. Обратното, вероятно ще стане по-лошо, защото погрешните стимули, погрешната организация, водят до там, че все повече изпълнители се адаптират към погрешния начин на усвояване на средства, тъй като системата стимулира усвояването на пари, а не изработването им.

И това обещава дори по-лошо здравеопазване от което сме имали. Това е посланието на бюджета. Нищо няма да се промени към добро в здравната система през следващата година.“

Липсват реформи

Д-р Кацаров коментира и констатацията на Фискалния съвет, че в бюджета на касата липсват всякакви заявки за рехорми в системата. Заявките за реформи няма как да дойдат от самия бюджет.

Те трябва да дойдат от политиката на управляващата коалиция, от изменения в законите и в наредбите, а бюджетът да финансира тези промени, каза той. Тъй като никакви промени не са направени, бюджетът остава същият, както миналата година.

Нестихващите протести срещу правителството и управляващото мнозинство д-р Кацаров оприличи с тези от 1990 и 1997 години. Тогава, каза той, наистина се стигна до промени.

След първите България скъса с тоталитарния режим и тръгна по демократичен път, а след вторите – направи своя избор за членство в Европейския съюз и в НАТО. Настоящите протести ще постигнат реален резултат, уверен е той.

Още – във видеоматериала.