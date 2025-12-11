Лайфстайл:

Свалиха имунитета на депутат в Гърция

Мнозинството от депутатите гласуваха в четвъртък за снемане на парламентарния имунитет на депутата от управляващата партия „Нова демокрация“ Атанасиос Кавадас, предаде гръцкото издание Kathimerini. Искането се отнася до предполагаеми престъпления – включително измама срещу собственост на местната власт, нелоялност към собственост на местната власт, подбуждане към нелоялност и съучастие в измама – свързани с мандата му като член на общинския съвет на Лефкада през 2016 г.

При поименното гласуване 256 депутати подкрепиха снемането на имунитета му, четирима гласуваха против, а един се обяви за присъстващ. В обръщение към парламента Кавадас настоя, че по това време не е имал изпълнителна роля в общината.

Той отрича обвиненията

„Никога не съм упражнявал администрация в община Лефкада, нито като кмет, нито като отговорен заместник-кмет. Нямах изпълнителна власт. През периода, който в момента е обект на съдебно разследване, не участвах в никакви дискусии или гласувания на общинския съвет. Следователно, бях напълно неосведомен за какъвто и да е висящ разследван въпрос и научих за него едва когато по-късно бях призован да дам обяснения, при което се запознах с преписката по делото“, каза той.

Той отбеляза, че разследването е предизвикано от граждански сигнал, подаден на 5 септември 2017 г. до прокурора по финансови престъпления, с искане за проверка дали община Лефкада е получила изискваните 13 процента от годишния оборот от бензиностанция и други бизнеси, отдаващи под наем площи в яхтеното пристанище на Лефкада.

Предполагаемите деяния, посочени в обвинителния акт, обхващат периода 2011–2017 г. Кавадас посочи, че част от този период се припокрива с неговата служба както като общински съветник, така и като член на парламента, добавяйки, че наказателното дело засяга две групи – бизнесмени, действащи в пристанището, и членове на общинските съвети и финансовите комисии на Лефкада, включително и него самия. ОЩЕ: Дядо зад клавиатурата: Заплашвал важен гръцки политик

Деница Китанова
