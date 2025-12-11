Любопитно:

11 декември 2025, 17:57 часа
Архитектите на AI станаха личности на годината на списание Time

Личността на годината за 2025 г. на списание Time не е едно лице. Вместо това изданието определи за най-влиятелната фигура на годината „архитектите“ на изкуствения интелект (AI). Изпълнителният директор на Nvidia Дженсън Хуанг, този на Meta Марк Зукърбърг, собственикът на X Илон Мъск и „кръстницата“ на AI Фей-Фей Ли са сред лицата, изобразени на една от двете корици на списанието. Експертите казват, че това подчертава колко бързо AI и фирмите зад него преобразуват обществото.

Признанието идва в период, в който бумът в технологията, предизвикан от пускането на ChatGPT от страна на OpenAI в края на 2022 г., продължава с бързи темпове. Главният изпълнителен директор на компанията Сам Олтман заяви през септември, че чатботът им се използва от около 800 милиона души всяка седмица.

Големите технологични компании инвестират милиарди долари в изкуствения интелект и инфраструктурата зад него, в опит да изпреварят конкурентите си.

Две корици на списание Time

Тази година Time има две корици – едната е произведение на изкуството, изобразяващо буквите AI, заобиколени от работници, а другата е картина, фокусирана върху самите технологични лидери.

Зукърбърг е фокусирал Meta върху технологиите, включително AI чатбота, който е вграден в популярните ѝ приложения. Заедно с Хуанг, Мъск, Ли и Олтман, той се появява на корицата заедно с Лиза Су - шеф на производителя на чипове AMD, с директора на Anthropic Дарио Амодей и с ръководителя на AI лабораторията на Google сър Демис Хасабис.

„Тази година дебатът за това как да се използва AI отговорно отстъпи място на надпреварата за възможно най-бързото му внедряване“, написа Time при обявяването на наградата. "Но хората, които избягват риска, вече не са на кормилото".

Човечеството лети по AI "магистралата" с пълна газ

Благодарение на Хуанг, Сон, Олтман и други титани в областта на изкуствения интелект, човечеството сега лети по магистралата, с пълна газ и без спирачки, към едно свръхавтоматизирано и силно несигурно бъдеще", добавя медията.

Главният редактор на списанието Сам Джейкъбс заяви, че никой не е оказал толкова голямо влияние през 2025 г., колкото „хората, които са си представили, проектирали и създали изкуствения интелект“.

„Човечеството ще определи пътя на изкуствения интелект и всеки от нас може да играе роля в определянето на структурата и бъдещето на AI“, каза той.

Димитър Радев
