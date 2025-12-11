Обрат: Белгия заяви, че замразените руски активи трябва да бъдат използвани за заем за Украйна

Замразените руски активи ще трябва да бъдат използвани за Украйна на даден етап, но Белгия "няма да приеме никакви безразсъдни компромиси", преди да е сключила споразумение по този въпрос. Това заяви днес белгийският вицепремиер Венсан ван Петегем.

"На даден етап тези замразени руски активи ще трябва да бъдат използвани", уточни Ван Петегем преди среща на министрите на финансите от еврозоната, цитиран от Ройтерс.

Европейската комисия представи безпрецедентно предложение за използването на замразените руски активи или за сключване на заеми на международните пазари, за да се съберат средства, които са спешно необходими на Украйна, отбелязва агенцията.

Още: ЕС предприе дългосрочно замразяване на руските активи: Как ще помогне това на Украйна

Комисията и повечето страни членки на ЕС предпочитат да предоставят на Украйна "репарационен заем", използващ руските държавни активи, замразени в ЕС заради инвазията на Русия в Украйна. Но Белгия, която държи повечето от активите в депозитаря за ценни книжа "Юроклиър", изрази редица опасения от правно естество, като по този начин забави крайното решение, което се очаква да бъде взето на 18 декември.

ЕС плаши Белгия, че ще стане втора Унгария, ако не предаде руските активи