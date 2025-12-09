"Перфектната буря" за властта и защо Борисов и Пеевски са такъв дразнител? Теодор Славев в Студио Actualno (ВИДЕО)

Политологът Теодор Славев анализира в Студио Actualno вече миналите и предстоящи протести срещу бюджета за догодина и цялата власт, като посочва, че демонстративното силово поведение на управляващите и липсата на диалог са изнесли политиката на площада. Според него огромният негативизъм, насочен към Бойко Борисов и Делян Пеевски, е заслужено и не заради личностите им, а заради това, което символизират. Според него поведението на управляващите и "подобна степен на арогантност" са довели до гражданската реакция, а "ДПС-Ново начало" и санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Пеевски действат в пълен разрез с това, което говорят.

Протестите

Славев подчертава, че наблюденията му върху двата големи митинга – протестите и акцията на ДПС "Ново начало" – показват ясна разлика между либералните ценности на гражданите, които протестират, и агресивната политическа стратегия на организаторите от ДПС. По негови думи огромната част от участниците в спонтанните протести са проевропейски настроени граждани, а на площадите "се вееха европейски знамена". Още: ГЕРБ в Стара Загора обяви подкрепа за протеста на Делян Пеевски

Според него идеята за етническо напрежение е изкуствено насаждана: "България няма системни структурни предпоставки за етническо напрежение". Той посочва дългогодишния модел на интеграция на българските турци и съвместното празнуване на религиозни и културни празници в смесените населени места.

Политологът определя митинга на ДПС като "римейк" на акцията на Орлов мост от 2013 г., но с ключови противоречия. Той подчертава, че това, което Пеевски говори публично, е различно от политиката, която води: "Самото поведение на Пеевски е всичко друго, но не и не на омразата".

Славев обръща внимание на контраста между социалната реторика на Пеевски и демонстративния му лукс: "Това го казва човек, който е с кола за милион, платена от нашите данъци". Още: Кметът на Ботевград забрани контрапротеста в подкрепа на Пеевски

Бюджетът като катализатор

Според Славев проектобюджетът за 2026 г. е ключов фактор за избухването на гражданското недоволство. Той посочва няколко линии на разделение:

между отделните сектори в публичната администрация;

между публичния и частния сектор;

между младите лекари и силовите структури.

По думите му предложеният бюджет "няма никакви приоритети и политики" и дори съдържа "прокорупционни" елементи. Още: "Пеевски и Борисов вече трябва да плащат, за да ги обичат“: Левон Хампарцумян за новия Бюджет 2026

Славев отбелязва, че младото поколение протестира активно и това е "пробив на апатията". Но предупреждава обществото да не проектира всичките си надежди върху Джензи: "Не може да очакваме изцяло и на младото поколение. Всички поколения имат ангажимент".

Политологът не изключва опити за инсценировки, цитирайки появата на организирани групи "като нинджи" по време на протеста на 1 декември. Но е категоричен, че тези опити няма да успеят да прераснат в реално напрежение: "Няма сила, която да изкара в България българи срещу турци".

Политически перспективи

Относно вота на недоверие, Славев е скептичен, че БСП или "Има такъв народ" ще съборят кабинета. Той предполага, че тези партии са в голяма степен марионетни, като "всеки ден досег и достъп до властта става по-важен, отколкото дългосрочното мислене". Още: И Бюджет 2026 vol.2 е за кофата: Венко Сабрутев каза ще управлява ли ПП-ДБ с ГЕРБ

Политологът смята, че президентските избори "ще са рубикона" и символен знак. Той допуска, че ГЕРБ и ДПС може тактически да предизвикат предсрочни избори преди президентските, защото ако загубят президентските избори, "ще има основание на победителя да твърди, че има нова нова ситуация в България и да иска пък предсрочни избори след президентските, което вече ги вади в една много лоша ситуация".

Още от анализа на политолога - вижте във видеото.