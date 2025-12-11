ЕС предприе дългосрочно замразяване на руските активи: Как ще помогне това на Украйна

Европейският съюз започва процедура за дългосрочно замразяване на активите на Руската централна банка, които се намират на територията на ЕС, за да се избегне необходимостта от подновяване на решението на всеки шест месеца и да се подготви правна рамка за евентуалното използване на средствата в подкрепа на Украйна.

Решението е взето днес и представлява първа стъпка в процедура по член 122 от Договора за функционирането на ЕС, съобщи Ройтерс, позовавайки се на датското председателство. Въпросната разпоредба позволява на държавите членки да приемат специални мерки в извънредни ситуации, когато е необходимо да бъде защитена икономическата стабилност на ЕС.

По информация от датското председателство, което координира работата на ЕС по този въпрос, посланиците на държавите членки (COREPER) са одобрили преработената версия на предложението по член 122 и са дали съгласие за стартирането на писмена процедура. Официалното решение се очаква да бъде финализирано до петък около 18:00 ч. българско време.

Още: ЕС плаши Белгия, че ще стане втора Унгария, ако не предаде руските активи

Замразените руски активи се очаква да дадат възможност на ЕС да осигури големи финансови ресурси (от порядъка на стотици милиарди евро), които да подпомогнат Украина, без да се разчита само на доброволни вноски. Това е един от най-амбициозните финансови инструменти, които ЕС обмисля за подкрепа на Украйна като основа за финансирането й през следващите години

Още: Белгия заплаши: Ако дадете руското имущество, даваме ви на съд

Дългосрочната блокада може да осигури предсказуемост, за да може бюджетът на Украйна да бъде по-надеждно планиран, вместо да зависи от голям брой краткосрочни решения за подкрепа.

Механизмът за използване на замразените руски активи в контекста на намалената помощ от САЩ, би трябвало да компенсира част от финансовия недостиг в украинския бюджет.

Още: Ръководителят на ЕЦБ с първи коментар по новото предложение за замразените руски активи