Де юре сме без главен прокурор, Сарафов трябва да бъде разследван: Адв. Емил Георгиев обясни защо (ВИДЕО)

08 декември 2025, 19:30 часа 394 прочитания 0 коментара

Де юре сме без главен прокурор. Борислав Сарафов обаче трябва да бъде разследван и в качеството му на заместник-главен прокурор, и шеф на Следствието. Това каза в предаването Студио Actualno адв. Емил Георгиев от инициативата “Правосъдие за всеки“. Той отговори на въпросите как да се разследва Сарафов и имаме ли главен прокурор след решението на Върховния касационен съд (ВКС) и след като самият Сарафов оттегли жалбата си пред Върховния административен съд (ВАС) за процедурата по избора му за главен прокурор: “Сигналите, които бяха подадени срещу Борислав Сарафов, по които Талева работеше, те се отнасяха за времето преди 21 юли, когато той все още беше най-малкото изпълняващ функцията.

Да не забравяме, че той дойде на тази длъжност, след като беше заместник-главен прокурор. По закон ръководителят на Следствието е и заместник- главен прокурор. Най-вероятно, ако си отиде, той пак ще ръководи Следствието, там постът му се пази.

Има данни за престъпно поведение

Така че сигналите се отнасят до него дори и само в тази му част като заместник. Разбираме, че има достатъчно много данни за някакво престъпно поведение. Дали е такова, или не, трябва да кажат разследващите органи.

А що се отнася до развитието пред Конституционния съд (КС), то е повече от интересно, защото цялото забавяне покрай оставането на Сарафов на поста отвъд 21 юли,

когато изтече прословутият шестмесечен период, в който той можеше да заема този пост по силата на изменения в Закона за съдебната власт, беше заради произнасянето на Конституционния съд.“

Снимка БГНЕС

Адв. Георгиев припомни промените в закона, според които членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) с изтекъл мандат не могат да избират главен прокурор и председатели на ВКС и ВАС:

“Сарафов се оплака пред ВАС, а пък ВАС сезира КС с твърдения за противоконституционност, че се ограничават правомощията на ВСС. Това, което не беше атакувано, беше шестмесечният срок. Той остана.

Защо Сарафов оттегли жалбата си

Всички седяха и чакаха най-вероятно КС да приеме решение, че изменението е противоконституционно и отива в кошчето. И Сарафов си остава където си е, и няма абсолютно никакъв проблем.“

Делото, припомни адв. Георгиев, беше разпределено на съдия Орлин Колев, избран с гласовете на настоящите управляващи. Още преди да бъде избран, в медийните си участия е защитавал позициите на управляващите за запазване на статуквото.

От свои източници “Правосъдие за всеки“ узнават, че докладчикът Орлин Колев е бил по-скоро за противоконституционност, а в КС или е имало мнозинство за отхвърляне на искането, или гласовете са били 6 на 6.

Което означава патова ситуация, не може да бъде взето решение. А когато не може да бъде взето решение, жалбата се отклонява и законът остава в сила.

Сарафов, за да не понесе такъв удар, изтегли жалбата си пред ВАС. Остава обаче и решението на ВКС, което е пределно ясно – след 21 юли този човек не може да бъде главен прокурор, обясни адв. Георгиев.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
ВКС ВСС главен прокурор Борислав Сарафов Студио Actualno
