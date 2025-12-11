Мощен енергиен портал на 12.12 сбъдва желанията ни

Портите на божествената светлина и енергия се отварят, водещи към предстоящото Зимно слънцестоене! Сега е невероятна възможност да се издигнете, да се събудите на ново ниво и да разширите светлината на сърцето си, за да можете да се настроите и да въплътите най-висшата истина на вашата светлина. 1212 е също така напомняне, че сме в последния етап от една трудна година, но също така, че това е уникален момент във времето, който създава непреодолимо чувство на очакване за бъдещето. С наближаването на края на годината, спокойно можем да кажем, че всички сме готови за нови начала!

На дванадесетия ден от 12-ия месец от годината се активира мощен нумерологичен код, който помага за повишаване на честотата на нашето светлинно тяло, достъп до по-висши сфери на съзнанието и донася усещане за завършеност на по-големия цикъл.

Числовият код 1212 символизира нашия духовен растеж и пробуждане. 12 е мощно число в нумерологията, което представлява цялостност и завършеност. Числото 1 е числото на проявлението или осъществяването на вашите мечти и цели, а числото 2 символизира баланс, хармония, интуиция и позитивен подход към живота.

Числото 12 обединява уникалност, начало, цялостност, съвършенство, независимост и мотивация (символични стойности на число 1), дипломация, партньорства и ситуации, разглеждани от двете гледни точки (символични стойности на число 2).

В нумерологията числото 12 носи със себе си способността да обърнеш страницата, да промениш посоката, да се освободиш и да се впуснеш в ново пътешествие в себе си.

Комбинацията от тези числа е много мощна и ни насърчава да останем фокусирани върху житейския си път и да вярваме в себе си във всяка ситуация, защото всичко ще се нареди в наша полза.

Вселената ви дава всички инструменти и прозрения, от които се нуждаете, за да посрещнете новата година с изобилие. От вас се иска да излезете от зоната си на комфорт, да се съсредоточите върху силата на позитивността, да се доверите, че сте водени в правилната посока и да осъзнаете божественото в себе си.

Вие сте толкова невероятно близо до издигането до следващото си ниво. Почувствайте тази дълбоко вкоренена връзка със себе си, с околните и в крайна сметка със самия пулс на вселената. Енергийният портал 1212 ни помага да имаме смелостта и вярата да направим следващата стъпка в неизвестното и скоро ще бъдем невероятно възнаградени.

Позволете си да мечтаете за големи неща, интегрирайте тази нова светлина; това е най-лесният начин да я получите.

Осъзнаването на по-голямата картина и чувството за завършеност е енергията, притежавана от числото 12, но на 12-ия ден от 12-ия месец тази енергия се увеличава.

Нумерологичният код 1212 ни дава възможност да видим нещата от още по-голяма перспектива и ниво на съзнание.

Това помага за активирането и повишаването на честотата на нашето светлинно тяло или енергийно поле.

Всички ние имаме светлинно тяло или енергийно поле, което съществува около нас. Нашето светлинно тяло има много различни слоеве, но веднъж активирано, то ни позволява да пътуваме през измерения и в по-висши сфери на съзнанието и осъзнатостта.

Вярва се също, че светлинното ни тяло е превозното средство, което ни помага да се върнем към истинския си дом и източник на енергия. Това превозно средство е известно още като Меркаба.

На 12/12 можем по-лесно да активираме нашата лична Меркаба и да използваме тази енергия, за да гледаме на събитията в живота си от по-високо ниво на осъзнатост.

Това по-висше състояние на съзнанието е по същество способността да виждаме всичко през очите на чистата, безусловна, магическа любов.

Когато анализираме всяка болка и борба, те винаги могат да бъдат свързани с липса на любов. Когато видим това, знаем, че отговорът на всички наши проблеми и борби е просто повече любов. Любов към другите, любов към себе си. Отговорът винаги може да се намери в повече любов.

Можем да разберем, че любовта ни обгръща, тече в нас и прониква във всичко и всички, но действителното ѝ усещане ѝ помага да стане истинска и ни помага да опознаем истината за това, което живее в нас.

Да почувстваш това ниво на любов е нещо, което може да се постигне само в мимолетни моменти, тъй като не винаги е част от земното преживяване.

Можем да постигнем това състояние чрез медитация, намиране на радост, обграждане с тези, които обичаме, прекарване на време сред природата и практикуване на благодарност.

Именно в тези моменти можем да скочим в реката на безусловната любов, която тече през всички нас и изгражда цялата енергийна рамка на Вселената около нас.

На 12 декември е по-лесно да достигнем до това пространство, така че отделете време този ден за медитация, водене на дневник и обичане на себе си.

Визуализирайте енергийното си поле около себе си и се опитайте да го разширите, докоснете го и го използвайте, за да пътувате до по-висши измерения.

1212 представлява призив за пробуждане към по-висше съзнание, за да можете да активирате кристалната си енергия, да разширите съзнанието си и да се докоснете до дълбоки душевни прозрения и самолечение.

Сега има невероятна възможност да се издигнете, да се събудите на ново ниво и да разширите светлината на сърцето си, за да можете да се настроите и да въплътите най-висшата истина на вашата светлина.

И през следващата седмица, докато сме под това енергийно влияние, можете да използвате тази енергия, за да освободите и пречистите всичко, което ви спъва.

И се върнете към по-голямо съответствие и хармония с любовта на вашия пробуден сърдечен център и с най-висшата Божествена истина!

Настъпва метафизично отваряне на ускорена енергия за възнесение, което инициира важна точка на колективна промяна и ви дава възможност да разширите светлината на сърцето си и да въплътите най-висшата си истина сега.

За да интегрирате благословиите, освободете се от негативността и ѝ позволете да достигне до вас през пробудения ви сърдечен център до ново ниво на въплътена божествена любов.

Почистете и балансирайте сърдечния си център и енергийното си тяло. Освободете напрежението от енергийното си поле

Увеличете любовта в душата си. Активирайте центъра на волята си. Резонирайте с истината на вашата божествена песен на душата. Обърнете внимание и на сънищата си на 12 декември, тъй като те вероятно ще съдържат информация от най-дълбоките части на вашата душа.

Можете да кажете кратка молитва или да си поставите намерение, докато спите, и да видите дали това ви помага да пътувате през времето и пространството в сънищата си, за да придобиете знания, мъдрост и да почувствате любов.

Числовият код 12.12 отключва невероятно мощна енергия, така че се настройте и използвайте деня във ваша полза. Почувствайте какво е правилно за вас и бъдете отворени за всякакви знаци и послания, които може да получите.

