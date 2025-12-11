Любопитно:

Глас от ООН: Рискът от ядрен конфликт е най-висок от Студената война насам

„Мисля, че рискът от реално използване на ядрени оръжия в конфликт е най-висок от разгара на Студената война" , заяви в интервю за Анадолската агенция в кулоарите на форума в Доха, Изуми Накамицу, заместник-генерален секретар на ООН и върховен представител по въпросите на разоръжаването. Тя добави, че глобалната сигурност се е влошила рязко, тъй като големите сили разширяват и модернизират своите арсенали.

„Всички държави с ядрено оръжие инвестират доста пари в ядрени оръжейни системи. Така че се опасявам, че динамиката определено е налице, което е доста тревожно", посочи още Накамицу.

Според нея държавите, притежаващи ядрени оръжия, наистина трябва да разберат, че ако не упражняват ограничения, не работят по мерки за намаляване на риска и не се уверят, че предотвратяват използването на ядрени оръжия,  бихме могли да се окажем в много катастрофална ситуация.

Разоръжаване: Възможно само чрез диалог

Според нея съкращенията на ядрените оръжия са малко вероятни в близко бъдеще. Накамицу обаче подчерта, че разоръжаването далеч надхвърля намаляването на броя на бойните глави.

„Вероятно е много трудно да се иска реално намаляване на ядрените оръжия в момента. Но разоръжаването не означава само намаляване на арсеналите“, каза тя и очерта поетапен подход – взаимна сдържаност, прозрачност, мерки за изграждане на доверие и подновен диалог – за възстановяване на политическото пространство, необходимо за споразумения за контрол върху въоръженията.

„Изградете допълнително доверие и създайте път, ако щете, към връщане към дискусиите и преговорите за ядрено разоръжаване", добави Накамицу.

Деница Китанова
