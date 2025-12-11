Световните агенции акцентираха върху "олигарха" и "символ на корупцията" Пеевски след оставката на кабинета

Българският премиер Росен Желязков днес подаде оставката на правителството си след седмици на многохилядни протести и срещу бюджета за 2026 година, и срещу управляващото досега мнозинство на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало". Световните агенции обърнаха внимание на новината на деня (11 декември). Агенция Reuters цитира министър-председателя: "Желанието ни е да бъдем на нивото на това, което очаква обществото. Властта произтича от гласа на народа".

Агенцията припомни, цитирана от БТА, припомня, че след протести миналата седмица правителството на Желязков изтегли проектобюджета за 2026 г., но въпреки това протестите продължиха без прекъсване в страната, в която вече бяха произведени седем парламентарни вота през последните четири години, последните от които бяха през октомври миналата година, на фона на дълбоко политическо и социално разделение.

Президентът Румен Радев, който има ограничени конституционни правомощия, по-рано също призова правителството да подаде оставка, отбеляза медията, цитирайки негово послание към парламента, в което той казва: “Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите!“.

Още: Борисов: Настоях за тази оставка, за да не ни заличат (ВИДЕО)

Associated Press писа за "олигарха" Пеевски

Оставката на коалицията на малцинството, водена от дясноцентристката партия ГЕРБ, беше обявена минути преди парламентът да гласува планирания вот на недоверие, внесен от опозицията заради лошото управление на икономиката и с подкрепата на нарастващия обществен гняв заради ширещата се корупция, съобщи Associated Press.

Снимка: БГНЕС

Студенти от университетите в София се присъединиха към протеста, чиито организатори заявиха, че е бил по-многолюден от демонстрацията миналата седмица, привлякла над 50 000 души. Въз основа на изображения от дронове медиите оцениха броя на протестиращите на над 100 000 души на 10 декември.

В основата на недоволството на протестиращите беше българският политик и олигарх Делян Пеевски, който е санкциониран както от Съединените щати, така и от Обединеното кралство, а неговата партия „ДПС-Ново начало“ подкрепя правителството, отбеляза още AP. Опозицията обвини Пеевски, че влияе върху формирането на правителствените политики в съответствие с олигархичните си интереси, пише още медията.

Още: "Още два кабинета и сме в еврозоната" и "Кой е тоя човек и що подава оставка?": Реакциите след падането на властта (СНИМКИ)

"Безпрецедентна вълна от недоволство"

Агенция "Франс прес" припомня, че оставката на правителството е дошла след безпрецедентна през последните години вълна от недоволство и със значителното присъствие на млади хора.

„Тук съм, защото корупцията е навсякъде. Ситуацията е нетърпима. Много от моите приятели не живеят в България и няма да се върнат“, каза 24-годишната Гергана Гелкова пред AFP снощи, като добави, че „паразитите трябва да напуснат властта“.

„Българското общество е силно обединено срещу модела на управление на страната“, е цитиран да казва и директорът на социологическата агенция „Маркет линкс“ Добромир Живков. „Над 70% (от хората) подкрепят вълната от протести в страната“, добави той, позовавайки се на проучване, публикувано днес.

Още: ПП-ДБ искат избори, няма да участват в преконфигурация на властта (ВИДЕО)

Оставка в "исторически момент"

Българското прозападно правителство днес неочаквано подаде оставка, след като по-рано премиерът Желязков се противопостави на исканията за оттегляне, като заяви, че „не е време да напуска кораба“, съобщи ДПА.

Агенцията припомня, че правителството беше на власт едва от средата на януари, а оставката идва в исторически момент за България, преди приемането на еврото на 1 януари.

Снимка: БГНЕС

Испанската агенция ЕФЕ отбеляза, че гневът на много демонстранти е бил насочен най-вече срещу бившия премиер Бойко Борисов и санкционирания от САЩ и Обединеното кралство за корупция олигарх Делян Пеевски, чиято партия оказва ключова подкрепа, за да може трипартийната коалиция, която няма абсолютно мнозинство в парламента, да управлява. Въпреки че нито един от двамата не е част от кабинета, според анализатори те имат голямо влияние при вземането на решения от изпълнителната власт. Много български политолози твърдят, че Пеевски има голямо влияние в съдебната система, службите за сигурност, голяма част от медиите и други стратегически сектори на най-бедната страна в ЕС, посочва още ЕФЕ.

Още: Желязков депозира оставката на кабинета

Българският премиер Росен Желязков обяви оставката на своето правителство след по-малко от една година на власт и след серия от протести срещу корупцията в страната, пише италианската агенция АНСА.

В информацията на АНСА се припомня, че правителството на Росен Желязков не разполагаше с мнозинство в парламента, но разчиташе на безусловната подкрепа на „Движение за права и свободи – Нов начало“ (ДПС–НН). Агенцията коментира, че това е една от двете фракции на турското малцинство и че тази партия „е на Делян Пеевски, централна и противоречива фигура в българската политика, обвинявана от години, че е символ на корупцията в страната“.

Още: Пеевски за оставката: Цялата отговорност е на коалицията "Сорос". Печелившият е друг и да идва още днес