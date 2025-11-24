Късметче според зодията за тази седмица, 24 - 30 ноември 2025

Овен

Достатъчно силен си, за да преодолееш всяка бариера. Енергията през тази седмица ще ви помогне да осъзнаете собствената си сила и мощ, да преодолеете негативните вътрешни разговори и да имате вяра в божествения процес, през който преминавате.

Опитайте се да се докоснете до това чрез медитация или да говорите със себе си на глас. Приемете всичко, което е било отговорно за това да стигнете до този момент.

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 24 - 30 ноември 2025

Телец

Изобилието идва в много форми. Въпреки че винаги сте склонни да привличате финансов късмет, този период ще ви помогне да разберете какво означава да живеете истински изобилен живот.

Тази седмица носи енергията на изследовател, който се стреми да прегърне нови преживявания и възможности. Независимо дали искате да съживите връзка или да промените кариерата си, тази енергия може да ви помогне.

Близнаци

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 24 - 30 ноември 2025

Това е моментът, който чакахте. Макар че това може да ви се е струвало като време само за работа и никакви награди, това е на път да се промени.

Сатурн ще остане директен в Риби до 13 февруари 2026 г., помагайки ви най-накрая да постигнете целите, към които сте работили през последните няколко години. Стига да не се отказвате и да сте наясно с научените уроци през този период, можете да сте сигурни, че успехът ви е гарантиран.

Рак

Следвайте това, което резонира с душата ви. Докато енергията на Скорпиона може да донесе ползи за романтичния ви живот, тя също така увеличава вашата креативност и ви помага да живеете живот, който обичате.

Още: Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 24-30 ноември 2025

Това е шанс най-накрая да разберете какво трябва да правите или какво трябва да се промени, за да се чувствате истински щастливи в живота си. Не губете време в съмнения, а си позволете да се доверите, че знаете кое е най-доброто за вас.

Лъв

Продължавай да растеш. През тази седмица енергията изисква от теб да научиш кармичните си уроци, да поемеш отговорност за всичко, което вече не искаш, и да практикуваш почтеност във всеки аспект от живота си.

Въпреки че трябва да сте внимателни към себеразвитието си, не се страхувайте да се насочите към нещо ново. Промяната е неизбежна през този период, така че се уверете, че я приемате, а не се съпротивлявате.

Още: Мечтите стават реалност за тези 3 зодии през декември 2025

Дева

Дева, направете дома си отражение на сърцето си. Наистина няма по-добра енергия, която да прегърнете по време на празничния сезон, но зависи от вас да ѝ се насладите.

Прегърнете малките моменти на връзка, любов и радост. Това е и отлично време да предекорирате дома си, да планирате вечери с приятели и наистина да превърнете дома си в място, където се чувствате като у дома си.

Везни

Още: Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 24-30 ноември 2025

Поставете си за цел да се грижите за себе си. Грижата за себе си не е само спа дни или сън. Вместо това, тя може да бъде моменти, в които уважавате границите си, защитавате нуждите си или практикувате изкуството да казвате „не“.

Енергията през тази седмица може да ви покани да се освободите от токсичната енергия в живота си или да се уверите, че взаимоотношенията ви са взаимни. Това обаче може просто да представлява нежното освобождаване от вината за това, че най-накрая сте направили това, което е необходимо, за да се погрижите за себе си.

Скорпион

Не винаги е нужно да се вписваш. Макар че е разбираемо, че искаш да бъдеш харесван и разбиран от другите, трябва да си наясно и с това да променяш аспекти от себе си, за да се впишеш.

Още: Огромен късмет връхлита тези 3 зодии през декември 2025

Най-добрият ти живот ще се осъществи само когато си безрезервно себе си, независимо от обкръжението ти. Сега, когато Меркурий се позиционира директно, ще видите, че вписването вече не е част от вашия житейски план, а следването на сърцето ви е.

Стрелец

Засилете чара си. През този период ще станете по-харизматични и ще бъдете възприемани като привлекателни от околните. Но това ще ви даде и способността да очаровате всеки, когото срещнете.

Въпреки че може да се фокусирате върху физическия си вид през този период, не забравяйте, че сте достойни и заслужавате, независимо дали наскоро сте си правили прическа или сте обновивали гардероба си.

Още: Растения, които са идеални подаръци: Привличат просперитет и изобилие в дома

Козирог

Говори от сърце. Не забравяйте, че не всичко е такова, каквото изглежда на пръв поглед.

Тази енергия обаче не е енергия на откъсване. По-скоро става въпрос за разбирането, че трябва да се доверявате на чувствата си, за да привлечете съдбата си. Това ще ви подтикне да си поставите ново намерение, което ще ви помогне да привлечете нови възможности за личностно развитие и успех.

Водолей

Кариерата ви е на път да претърпи подобрение. Имате шанс да преосмислите решенията си за кариера, да проучите нови възможности и да се свържете отново с важни хора във вашата мрежа.

Още: Пълен обрат в живота на тези 3 зодии в края на ноември 2025

Тази енергия подкрепя всякакъв вид кариерно развитие, независимо дали става въпрос за нова работа или просто нова роля. Успехът, който постигате сега, е свързан с това да бъдете признати за талантите си и поради това ви очаква и финансов бонус.

Риби

Посветете се на това да напишете история на успеха. Венера ще премине в Стрелец в неделя, 30 ноември, където ще остане до 24 декември. Това ви подготвя за месец на кариерен успех, нови възможности и финансово изобилие.

Научили сте необходимите уроци и сега е време наистина да инвестирате в успеха си. Всичко, свързано с финанси или кариера, ще бъде благоприятно през това време, така че не забравяйте да влагате усилия.