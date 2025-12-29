Късметче според зодията за тази седмица, 29 декември 2025 – 4 януари 2026

Овен

Кажете „да“ на успеха, Овни. В четвъртък, 1 януари, Меркурий се премества в Козирог, запалвайки мощна сила за огромен кариерен растеж.

С този огромен късмет в кариерата ви в момента, трябва да предприемете действия. Ако има нещо, което сте искали да постигнете или да започнете, сега е моментът да започнете.

Още: 4-те зодии, които ще намерят нова любов през седмицата, 29 декември 2025 – 4 януари 2026

Телец

Всичко започва да се обръща, Телец. Макар че не е изненадващо, че сте най-късметлийският знак от зодиака, започващ през 2026 г., това не е единствената енергия, която ви е от полза в момента.

Страховете от промяна или провал вече не влияят на изборите, които правите. Раните ви вече не могат да ви нареждат. Най-накрая променяте живота си и се възползвате от всяка щастлива възможност, която ви се отдава.

Близнаци

Посветете се на това, което желаете, Близнаци. В понеделник, 29 декември, астероидът Юнона се премества в Козирог, създавайки чудесна възможност да подобрите живота си.

Тази енергия ви помага да се съсредоточите върху правенето на планове, приемането на посоката, в която сте насочени, и оставането ангажирани с подобряването на живота си. Влезте напълно в тази нова фаза от живота си, знаейки, че оттук нататък става само по-добре.

Още: 4-те зодии, които ще имат много късмет през седмицата, 29 декември 2025 – 4 януари 2026

Рак

Това е твоят момент, Рак. Докато Юпитер е все още ретрограден до 10 март, ключов момент настъпва в събота, 3 януари, когато пълнолунието в Рак се издига. Това представлява нова глава, в която вярвате напълно в себе си.

Време е да затворите миналото и искрено да повярвате, че навлизате в най-щастливите и проспериращи месеци от живота си. В края на краищата, вие работите с планетата на късмета във вашия собствен зодиакален знак.

Лъв

Обърни внимание на това как се грижиш за себе си, Лъв. Слънцето, Марс и Венера са в Козирог, което представлява важна промяна в рамките на живота ти.

Тази енергия ви кани да направите подобрения в начина, по който се грижите за себе си и как подхождате към кариерата и романтичните въпроси. Започнете отдолу нагоре и се уверете, че основата, която изграждате, действително насърчава живота, който искате да живеете.

Още: Месечен хороскоп за януари 2026 г.

Дева

Позволете си да получите любовта, която винаги сте искали, Дева. Навлизате в един от най-радостните и красиви периоди в личния си живот.

Това е време да се съсредоточите върху личния си живот, независимо дали се срещате с някого, необвързани сте или сте женени за любовта на живота си. С толкова много планети в Козирог, работите с огромно количество късмет, което ви помага да получите както любовта, така и съдбата си.

Везни

Още: Вълшебната новогодишна нощ носи перфектното ново начало за тези зодии

Това е само началото, Везни. Пълнолунието в Рак е свързано с Новолунието в Рак, което изгря на 25 юни, така че е важно да се замислим какво е започвало през това време.

Сега, с изгряването на Пълнолунието, вие започвате да се движите напред, особено след като Юпитер е настроен да застане директно в Рак на 10 март. Това е вашата година да влезете в колежа, за който винаги сте мечтали, или да си намерите перфектната работа.

Скорпион

Не е нужно да си наясно с всичко в този момент, Скорпион. В четвъртък, 1 януари, Меркурий преминава в Козирог, което ще даде начало на мощен период на разбиране, учене и важни разговори.

Още: Седмичен хороскоп за 29 декември 2025 г. - 4 януари 2026 г.

Въпреки че тази енергия носи нови предложения и възможности за вашия личен или социален живот, трябва да сте внимателни към собствения си процес. Застъпвайте се за това, което искате, заемете позиция за това, което е важно, и си позволете да се учите и да променяте мнението си.

Стрелец

Заслужаваш радост, Стрелец. Астероидът Хирон преминава през Овен от 2019 г. Това е полезно, защото помага за изцелението на раните, които са ти пречили да продължиш напред, но не означава, че това е бил лесен период.

Не е нужно да жертвате щастието си за задължения или да чувствате, че просто не сте предназначени за радост. Няма съмнение дали заслужавате живот, изпълнен с радост, и поради това това е само началото на това, което предстои.

Още: Лесни новогодишни ритуали, които носят изобилие през цялата година

Козирог

Можете да направите всичко, Козирог. Независимо дали става въпрос за актуализиране на външния ви вид и начина, по който се грижите за себе си, или най-накрая за промяна на живота ви, тази енергия ви помага да постигнете всичко, което сте си наумили.

Започвате 2026 г. силно, знаейки кое наистина е най-важно за вас. Не е просто успехът, който ще постигнете през следващата година, а удовлетворението.

Водолей

Още: Дядо Коледа носи късмет на избрани зодии

Водолей, оставете това, което не работи, в миналото. В събота, 3 януари, пълнолунието в Рак изгрява, носейки невероятен шанс да се освободите от навиците, вярванията или вътрешния диалог, които вече не ви служат.

Не насилвайте нищо и вместо това оставете място за това, от което се нуждае душата ви. Опитайте се да планирате тихо време и да се вслушате във вътрешното си аз.

Риби

Риби, прегърнете нови и силни връзки в живота си. Докато вече се наслаждавате на социално и ползотворно време, в неделя, 4 януари, се появява чудесна възможност.

Това може да доведе до положително развитие в личния ви живот или до нови връзки, които ще подобрят възможностите за кариера. Най-важното е да прегърнете хората, които вече имате в живота си, и възможностите да създадете нови връзки.

Още: Изненадите през януари 2026 г. ще бъдат за тези зодии