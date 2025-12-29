MONA ли ще е българският представител на "Евровизия"?

След като БНТ обяви, че България се завръща на "Евровизия" през 2026 г., спекулациите кого ще пратим във Виена не стихват. Общественият оператор организира национална селекция с най-хитовите български изпълнители, но списъкът засега се пази в тайна.

От БНТ обаче индиректно издадоха, че младата певица Симона Петрова – MONA, е сред имената за български представител на песенния конкурс догодина. Тя гостува в предаването "В ритъма на града", където водещата директно я попита готви ли се за "Евровизия". Мона тактично отговори с "Мечтая за това нещо".

"Евровизия е моя мечта от години, от мъничка. Още от когато съм гледала с родителите ми пред телевизора. Последните 2 години ходя да гледам и "Евровизия" на живо. Велика емоция, нещо супер мащабно. Сигурна съм, че каквото трябва, ще се случи", заяви Мона.

Още: На тази "Евровизия" освиркването на Израел ще е разрешено

MONA победи и във фен анкета кой да представи България

Младата певица, придаваща модерно звучене на българския фолклор, се очертава като фаворит за селекцията у нас. Преди месец станаха ясни резултатите от фен анкета за български представител на "Евровизия 2026", организирана от специализирания български портал eurovision-bulgaria.

Там MONA получи най-много гласове от феновете на конкурса. В анкетата бяха включени 16 български артисти, а на финала MONA се състезаваше с колежката си DARA.

В крайна сметка Топ 5 на фаворитите за Виена според онлайн потребителите у нас са MONA, DARA, Дара Екимова, Мила Роберт и Галена.

Още: След отказите заради Израел: Финално 35 държави ще участват на Евровизия 2026

През май MONA беше поканена да излезе на сцената на едно от най-големите събития в рамките на конкурса - WIWI Jam 2025, което се състоя в града-домакин Базел. Тя бе поканена от Wiwiblogs - най-голямата и влиятелна независима медия, отразяваща събитията около конкурса "Евровизия", и беше единственият български изпълнител на сцената. Там MONA изпълни песента си "Жива", която има над 1 млн. гледания в YouTube.

Правилата на българската селекция

БНТ подбра 15 артисти, селектирани на база официални данни за най-излъчваните български изпълнители в ефира през последните месеци.

За разлика от предишни години, когато залагаше на вътрешен избор, този път БНТ организира мащабна селекция в 3 телевизионни вечери.

Още: След отказите заради Израел: Финално 35 държави ще участват на Евровизия 2026

Първо шоу – 24 януари, 21:00 ч.

В първото шоу 15 изпълнители ще представят песен от своя репертоар, като публиката и журито ще гласуват за тях. Петима членове на журито ще оценяват всяко изпълнение с точки между 1 и 5, докато публиката ще може да гласува само по веднъж на уебсайта на БНТ за своя фаворит. Фаворитът на публиката ще получи общо 15 точки, а този с най-малко гласове – 1 точка. Максималният възможен резултат на този етап е 40 точки. Седемте артисти с най-висок актив ще се класират за втората фаза. В случай на равенство за седмото място, всички изпълнители с равен резултат на тази позиция също продължават напред.

Второ шоу – 31 януари, 21:00 ч.

Във второто шоу класираните 7 артисти ще излязат отново на сцената, като пак ще изпълнят песен от своя репертоар. Журито отново ще присъжда между 1 и 5 точки на всеки изпълнител. Публиката също ще гласува повторно. Вотът на зрителите ще донесе 7 точки на артиста с най-много гласове, 6 точки на втория и така до 1 точка за този с най-малко подкрепа. Изпълнителят, събрал най-висок общ брой точки, ще стане официално българският представител за Евровизия 2026.

Още: БНТ избира българската песен на "Евровизия": Кои изпълнители имат шанс?

Големият финал – 28 февруари, 21:00 ч.

В третото шоу избраният представител ще изпълни 3 песни, които няма да са негови авторски, а създадени специално за песенния конкурс "Евровизия". Жури, съставено от 10 души, ще гласува за песните паралелно с публиката. Всеки член на журито ще присъжда между 1 и 3 точки за всяка песен. Техните точки ще бъдат преобразувани в 3 точки за песента с най-висок резултат, 2 точки за втората и 1 точка за тази с най-малко подкрепа. Гласовете на публиката също ще бъдат преобразувани по същата скала – от 3 точки за фаворита до 1 точка за песента с най-малко гласове. Печелившата песен, която ще прозвучи във Виена през май, ще бъде тази, събрала най-висок краен актив.

По непотвърдена информация освен MONA, в селекцията ще участват още DARA, Дара Екимова, Михаела Маринова и Лидия.

БНТ избира българската песен на "Евровизия": Кои изпълнители имат шанс?