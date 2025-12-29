Климатичните промени и България: Очакват ни хем суша, хем наводнения

България страда от климатичните аномалии наравно с останалите страни в региона и това влияе на земеделието и икономиката. Затоплянето се очаква да продължи като системен процес, а бедствията ще бъдат все по-чести.

"Климатичните аномалии през последните години вече не са изключение, а устойчива тенденция", заяви климатологът Симеон Матев.

Според него най-сериозните промени се наблюдават в разпределението на валежите и в повишаването на температурите.

Хем суша, хем наводнения

"Все по-често дълги сухи периоди се редуват с кратки, но изключително интензивни извалявания. В рамките на един месец падат количества дъжд, равняващи се на няколко месечни норми, след което следват 3 - 4 месеца на засушаване. Тази неблагоприятна комбинация е особено пагубна за земеделието и води до повишен риск от наводнения, свлачища и други природни бедствия. Тенденцията не е характерна само за България, а се наблюдава на Балканите и в голяма част от света", заяви Матев.

По негово мнение една от основните причини за тези процеси е глобалното затопляне.

Според експерта наред с промените във валежите се отчита и ясно повишаване на температурите.

"Очаква се 2025 г. да бъде сред 5-те най-топли години в България от началото на инструменталните метеорологични наблюдения преди повече от 140 години. В световен мащаб годината вероятно ще се нареди на второ или трето място по топлина", коментира още климатологът, цитиран от Фокус.

Според него в сезонно отношение най-силно затопляне се наблюдава през лятото, докато пролетта и есента у нас почти не демонстрират температурни промени.

"Въпреки че годишните количества валежи не се изменят съществено, тяхното неравномерно разпределение създава сериозни предизвикателства. Това са процеси, към които трябва да се адаптираме, за да можем да се справим с капризите на времето през следващите години", допълни Матев.

