Израелски гранд готви примамлива оферта за Марин Петков

Един от грандовете на израелския футбол подготвя оферта за крилото на Левски Марин Петков. Става въпрос за тима на Макаби Хайфа, който иска да привлече 22-годишния национал на България по време на зимния трансферен прозорец. Това съобщи изданието „sport5.co.il“. Според информациите ръководството на 14-кратния шампион на Израел следи родния футболист от лятото като се очаква още в началото на януари да изпрати официална оферта за правата му.

Макаби Хайфа иска Марин Петков

В момента Макаби Хайфа се намира на шесто място във временното класиране в израелския елит. Ръководството на клуба обаче иска да подсили тима по време на зимната пауза, за да може той да се бори за челните места през пролетния дял на шампионата. Поради тази причина шефовете на Макаби са набелязали редица играчи, които да вдигнат качеството и конкуренцията в отбора. Марин Петков е именно един от тях.

Израелците ще изпратят своята оферта съвсем скоро

Все още обаче не е ясно дали ще се стигне до трансфер на Марин Петков зад граница. Причината е, че от Левски искат да получат поне 1,3 милиона евро, за да се разделят с фланговия играч. На този етап обаче редица тимове отказаха да платят въпросната сума и се отказаха от трансфер. Тепърва предстои да разберем колко точно пари ще предложи Макаби за правата на крилото и дали шефовете на „сините“ ще склонят да го продадат. Възможно е Левски да вземе и по-малко пари за Петков, тъй като ръководството на клуба му е обещало да го трансферира тази зима.

ОЩЕ: Украинци вадят огромна сума за Светльо Вуцов, изкушават вратаря с три пъти по-голяма заплата