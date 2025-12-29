Тимове от четири държави следят Питас, ЦСКА има няколко варианта за негов заместник

Отбори от четири държави следят един от основните футболисти на ЦСКА през последната година – Йоанис Питас. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Имената на заинтересованите тимове не се споменават, но е ясно, че те са от Полша, Кипър, Русия и Иран. Както е известно, наскоро се появиха информации, че иранският гранд Естеглал изкушава централния нападател с годишна заплата от близо 1 милион евро.

ЦСКА е готов да се раздели с Питас, но само срещу много добра оферта

Ръководството на ЦСКА не бърза да се разделя с Йоанис Питас, но при много добра оферта е склонно да го продаде в друг отбор. Освен това „червените“ са готови да реагират в случай, че се стигне до трансфера на кипърския национал. Шефовете на „армейците“ вече имат набелязани няколко футболисти, които могат да бъдат привлечени за заместник на бързоногия нападател. Очаква се в следващите седмици да има по-голяма яснота около бъдещето на Йоанис Питас в ЦСКА.

Нападателят има близо 50 мача за ЦСКА

Йоанис Питас пристигна в ЦСКА в началото на февруари 2025 година от шведския АИК Стокхолм. Тогава „червените“ платиха 1,2 милиона евро за правата на нападателя. До момента 29-годишният офанзивен футболист има на сметката си общо 43 мача за ЦСКА във всички турнири, в които се е отличил с 16 попадения и 5 асистенции. Йоанис Питас има договор с ЦСКА до лятото на 2028-ма, като според авторитетния сайт „Transfermarkt“ цената му е 2,5 милиона евро.

