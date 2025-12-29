Любопитно:

Турция се превърна в бойно поле: Престрелка между терористи и полиция (ВИДЕА)

29 декември 2025, 10:47 часа 351 прочитания 0 коментара
Турция се превърна в бойно поле: Престрелка между терористи и полиция (ВИДЕА)

След като в последните дни турските власти задържаха бойци на "Ислямска държава", снощи терористите са открили огън по полицията и са ранили седем офицери по време на акция срещу групировката в Северозападна Турция, съобщих гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на материал на Associated Press и на държавните медии на страната. Сблъсъкът е избухнал в провинция Ялова, южно от Истанбул, след като полицията е щурмувала къща, където се крият бойците, съобщи Анадолската агенция.

Нито един от ранените офицери не е в тежко състояние. Специални сили от съседната провинция Бурса са били изпратени, за да подсилят операцията. ОЩЕ: Масови арести в Истанбул: Терористи планирали атаки за Нова година (ВИДЕО)

Масовите арести на терористи

Последните дни полицията предприе десетки едновременни акции, задържайки 115 бойци от екстремистката групировка, за които се твърди, че са планирали атаки, насочени към честванията на Коледа и Нова година. Длъжностни лица заявиха, че групировката е призовала за действия, особено срещу немюсюлмани, по време на честванията.

Наскоро турското разузнаване залови високопоставен член на терористичната групировка ИДИЛ (ДАЕШ) в региона на Афганистан и Пакистан. Задържаният също е бил натоварен със задачата да извършва самоубийствени атаки от името на терористичната групировка. Заподозреният се е съгласил да извърши атаки, насочени срещу цивилни, живеещи в Афганистан, Пакистан, Турция и Европа, съобщиха още източници на Анадолската агенция. Лицето е играло активна роля в лагерите на "Ислямска държава" и с течение на времето се е издигнало до така наречената администраторска позиция. В резултат на разузнавателната работа на турските служби беше установено лицето е Мехмет Горен, с кодово име Яхя, т.нар. администратор.

Атентатите на "Ислямска държава" в Турция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Знаем, че ИДИЛ извърши серия от смъртоносни атаки в Турция през последните години, включително стрелба в нощен клуб в Истанбул по време на новогодишните чествания на 1 януари 2017 г., при която загинаха 39 души. ОЩЕ: Трябвало да извърши атентат: Турското разузнаване залови високопоставен терорист (СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Стрелба терористи Ислямска държава тероризъм борба с тероризма
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес