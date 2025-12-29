Как Илиана Раева стана световна шампионка, след като 10 000 "студени англичани" промениха съдийския резултат

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Илиана Раева е едно от "златните момичета" на българската художествена гимнастика. В хода на състезателната си кариера столичанката прави множество забележителни съчетания и завоюва куп медали от големи първенства. Впоследствие жъне успехи и като треньор на родния ансамбъл. От ноември 2012 година насам е президент на Българската федерация по художествена гимнастика. Тя успява да обедини деятелите в този спорт, което логично води до уникални постижения, чийто връх е златото на "диамантените момичета" от Игрите в Токио 2020.

Прецедентът, който Илиана Раева създаде

Нека обаче се върнем на състезателната кариера на Илиана Раева. Тя е белязана от куп интересни истории, но сякаш най-ярко се откроява тази от Световното първенство в Лондон през 1979 година. Тогава 16-годишната ни грация Илиана дебютира на планетарния форум - пред пълната зала от около 10 000 зрители.

"Трябваше да се състезавам със световната шампионка Ирина Дерюгина от СССР, с бронзовата медалистка в многобоя от предишното световно в Базел, българката Кристина Гюрова, с Валентина Ганева... Всичките с 5-8 години по-големи от мен, с утвърдени имена в световната гимнастика. Това беше второто световно първенство на Нешка Робева като треньор", разказва през 2019-а Раева в своя публикация във Фейсбук.

В многобоя младата ни представителка остава в подножието на отличията - на 0.050 точки от третата Ирина Габашвили. Среброто е за Елена Томас, а Ирина Дерюгина печели титлата. И трите медалистки са от СССР. На следващия ден са финалите на отделните уреди. Нашата страна има още една състезателка в лицето на Кристина Гюрова, която грабва златото на въже и среброто на лента. Раева пък финишира втора на топка.

Ах, тези студени англичани

И така идва време за съчетанието на бухалки. Малката Илиана отива при Нешка Робев в минутите преди своя бляскав момент. "Тя ме прегърна и целуна. Усещах колко е притеснена. Погледнах я и и казах: Ще го изиграя, другарко! Ще видите! Тя нежно ми отговори:” Спокойно, Илианче! Ще го изиграеш!” Даде ми последни наставления преди старта. Едвам се сдържах да стоя. Вече нямах търпение да изляза. Чух името си... прегърнахме се с Нешка и аз излязох на терена", разказва Раева.

Българката изиграва отлично съчетанието си, но получава трета оценка. "И тогава, тези “студени” англичани полудяха наистина! Започна такова освиркване, крещене, тропане и хвърляне... След мен трябваше да играе Хавличкова от Чехия, но те не позволяваха да излезе. Залата беше на крака и зрителите ожесточено протестираха за оценката ми. Искаха повече. Аз непрекъснато излизах и се покланях, а те искаха златен медал за малката българка! Да! Публиката спечели златния ми медал! Да! Тя! Спряха състезанието и 15 минути съдиите в съдийската стая гледаха видео и заседаваха!", спомня си Илиана Раева.

Впоследствие съдиите определят златните медалистки да са три с оценка 19.300 - Дерюгина (СССР), Бошанска (Чехословакия) и 16-годишната софиянка. Така Илиана Раева сътворява прецедент в историята на художествената гимнастика. След състезанието английският вестник вестник „Таймс“ я обявява като Диамантената българка.

Автор: Джем Юмеров

