Ваканциите и неучебните дни за учениците през 2026 г.

Българските ученици в момента са в коледна ваканция, но съвсем скоро ще се върнат в класните стаи, за да довършат първия учебен срок. По график, вторият учебен срок на учебната 2025/2026 година започва на 3 февруари за всички ученици от 1 до 12 клас.

Това се посочва в графика за учебното време за настоящата учебна година, публикуван в сайта на Министерството на образованието и науката (МОН). Учебното време, както и ваканциите, неучебните дни и изпитите всяка година се публикува от МОН преди началото на учебната година.

Ваканции и неучебни дни

Настоящата коледна ваканция е от 24 декември до 4 януари. Учениците са на училище на 5 януари, понеделник.

Междусрочната ваканция пък ще бъде 3 дни - от 31 януари до 2 февруари, включително. 

2 март е неучебен ден, като той ще се слее с националния празник 3 март и ще се получат четири неучебни дни за учениците - от 28 февруари до 3 март.

Пролетната ваканция за учениците от 1 до 11 клас ще е от 4 до 13 април. За бъдещите абитуриенти ваканцията ще започне малко по-късно - на 8 април, като също ще продължи до 13 април.

Неучебни ще са и дните на матурите. На 20 май ще е задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература в 12 клас, а на 22 май ще е втората матура.

По предложение на директорите, за да не се нарушава учебният процес за цяла седмица, неучебни ще са и дните на матурите и на националните външни оценявания в 7 и в 10 клас - 17 и 19 юни. На 17 юни е националното външно оценяване по български език и литература в 7 и в 10  клас. На 19 юни е националното външно оценяване по  математика с интегриране на други учебни предмети в 7 клас, както и външното оценяване по математика в 10 клас, предаде БТА.

Вторият учебен срок за учениците от 12 клас завършва на 15 май. За учениците от 1 до 3 клас той приключва на 29 май. На 12 юни завършва вторият учебен срок за учениците от 4 до 6 клас, а на 30 юни - за паралелките в 5 и 6 клас в спортните училища.

На 30 юни завършва срокът за учениците от 7 до 11 клас. За учениците в професионално и в дуално обучение ще има производствена практика или практическо обучение в реална работна среда, които ще са след завършването на учебния срок.

