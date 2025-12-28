Лайфстайл:

Тотнъм сложи край на черната серия с труден успех над Кристъл Палас

Тотнъм сложи край на черната серия от две поредни загуби във Висшата лига с труден успех като гост на Кристъл Палас. Двубоят от 18-ия кръг на надпреварата завърши при резултат 1:0 за „шпорите“. По този начин Тотнъм записа първата си победа в първенството от 6 декември, когато се наложи над Брентфорд с 2:0. След това лондончани инкасираха две поредни загуби – с 0:3 от Нотингам Форест и с 1:2 от Ливърпул.

Не зачетоха два гола на Тотнъм 

Тотнъм стигна до гол още в 17-ата минута на двубоя, след като Ричарлисон се разписа. Ситуацията обаче бе разгледана с ВАР, а след това попадението бе отменено заради засада на Лукас Бергвал. Малко преди края на първата част гостите все пак поведоха. Педро Поро намери отлично Арчи Грей и той с глава направи резултата 1:0. Четвърт час преди последния съдийски сигнал Ричарлисон отново прати топката в мрежата на Кристъл Палас. Голът му обаче пак не бе зачетен – този път заради засада на самия него.

"Шпорите" са само на точка от Палас 

След успеха си Тотнъм събра 25 точки и заема 11-то място във временното класиране във Висшата лига. Кристъл Палас е на девета позиция с 26 пункта. Любопитното е, че петият Челси е с 29, докато Ливърпул, който заема четвъртото място е с 32. Следващият кръг в елита на Англия е насрочен за 30 декември и 1 януари.

