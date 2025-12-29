Любопитно:

"Играете си с нещо, което не разбирате": Борисов предупреди за етническата карта (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който стана особено активен в социалните мрежи след протестите, които свалиха правителството на Росен Желязков, отправи важно предупреждение в свое ново видео. То е свързано с етническата карта на България и по-скоро е насочено към опозицията в лицето на ПП-ДБ. Предупреждението му дойде след като миналата седмица съпредседателите на “Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов се поклониха пред Тюркян чешма и отдадоха почит на жертвите на т.нар. “Възродителен процес”.

"Искам да кажа на тези пребоядисани млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха "Възродителния процес" - играете си с нещо, което не разбирате, което е страшно опасно за държавата. Не го правете, това е лошо за България", каза Борисов в своето видео. ОЩЕ: В памет на жертвите на “Възродителния процес“: Ивайло Мирчев и Божидар Божанов пред Тюркян чешма

Той си спомни, че като млад офицер са го пращали да пази реколтата в Дулово, Каолиново и Разград. 

 

Тюркян чешма

Паметникът-чешма е кръстен на най-младата жертва на "Възродителния поцес" - Тюркян, която преди няколко десетилетия на 26 декември 1984 г. е убита при протести срещу насилствена смяна на имената. Чешмата се намира в село Могиляне, област Кърджали и днес е място за поклонение, което извършваха в годините предимно от ДПС. 

Година след разцеплението на партията - пред паметника тази година имаше представители както на "ДПС - Ново начало", така и на АПС. Този път там се появиха е представители на "Да, България". 

Междувременно много медии отбелязаха и липсата на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, срещу когото беше основното недоволство на протестите срещу правителството, в което той не участваше, но подкрепяше. ОЩЕ: Хората на Доган внасят законопроект за мъртвите

