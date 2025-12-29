Украинци вадят огромна сума за Светльо Вуцов, изкушават вратаря с три пъти по-голяма заплата

Украински клуб е готов да извади огромна сума, за да привлече вратаря на Левски Светослав Вуцов. Става въпрос за тима на Металист 1925 Харков. Това разкриха колегите от „Мач Телеграф“. Според информациите ръководството на украинския отбор иска на всяка цена да вземе 23-годишния страж като вече подготвя официална оферта за правата му. Очаква се тя да бъде пратена в офисите на Левски в началото на новата 2026-та.

От Металист са склонни да платят 1,8 милиона евро за вратаря

От Металист са готови да платят 1,8 милиона евро на Левски, за да си осигурят услугите на доскорошния национал на България. Освен това ръководството на клуба от Харков изкушава вратаря с три пъти по-голяма заплата от тази, която в момента получава на стадион „Георги Аспарухов“. Според запознати става въпрос за месечно възнаграждение от 20 000 хиляди евро, но в него не влизат бонусите за победи, изиграни мачове, „сухи“ мрежи и т.н.

Тимът играе мачовете си в Житомир

В момента Металист се намира на седмо място във временното класиране в елита на Украйна. Клубът бе създаден преди няколко години и е пряк наследник Металист Харков, който през 2016-та остана без лиценз, а след това обяви фалит и престана да съществува. Заради войната в страната тимът играе домакинските си мачове на стадион в град Житомир – на 630 километра от Харков.

ОЩЕ: Израелци набелязаха звезда на Левски - пращат офертата си след Нова година