2025 г. започна разочароващо за българския баскетбол, но завърши обещаващо

2025 г. не започна добре за българския баскетбол. Началото ѝ белязаха неуспешни квалификации за два форума и контузии на ключови играчи. Последва треньорска смяна, която на свой ред донесе напрежение около Българската федерация по баскетбол. Но в края на годината нещата започнаха да се подобряват. Дамите се представиха силно в квалификациите за Евробаскет 2027, а мъжете гледат смело към Евробаскет 2029.

България се представи достойно, но не успя да се класира за Евробаскет 2025

В самото начало на 2025 г. българският национален отбор по баскетбол имаше важна задача. „Лъвовете“ все още имаха шанс да се класират за Евробаскет 2025. Задачата беше трудна, но не и непосилна. В първия мач победихме Швеция, но не и с нужната разлика от 15 точки. Ако го бяхме направили, излизахме пред тях в квалификационната група. Въпреки всичко, Александър Везенков реализира цели 40 точки в този мач, като беше номиниран за приза „Представяне на годината“ на ФИБА. Последният мач беше срещу актуалният шампион Германия. За България липсваха звездите Александър Везенков, Коди Милър-МакИнтайър и Дий Бост. „Лъвовете“ се представиха много храбро, но загубиха мача и оставиха зад себе си мечтата за Евробаскет 2025.

България не успя да се класира и за Световното първенство в Катар през 2027 г.

Последваха квалификации за Световното първенство в Катар през 2027 г. България беше в група с Нидерландия и Австрия. Големите звезди на българския баскетбол отново не бяха налични за всички 4 мача. „Лъвовете“ записаха само 1 победа и с 5 точки завършиха на 3-тото място в групата. Така те се сбогуваха с желаното от всички участие на световно първенство. Това доведе и до решението селекционерът Росен Барчовски да се раздели с националния отбор.

Любомир Мирчев наследи Росен Барчовски на поста национален селекционер на България

Договорът на специалиста изтече, и след като не можа да класира България на Световното първенство в Катар през 2027 г., той реши да не го подновява. Но на заседанието на Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол бе взето решението изборът да се отложи. Това предизвика известно напрежение, тъй като изглеждаше сякаш няма достатъчно категорично решение за нов треньор на националния отбор. Въпреки че се говореше, че новият селекционер ще бъде чужденец, в крайна сметка БФБ избра Любомир Мирчев за наследник на Росен Барчовски.

2025 г. завърши превъзходно както за мъжете, така и за дамите в българския баскетбол

Последните два месеца от 2025 г. бяха значително по-добри за българския баскетбол. Националният отбор за жени постигна три победи в първите си три мача от квалификациите за Евробаскет 2027. Първата от тези победи беше рекордна за „лъвиците“, като те победиха съперничките си от Азербайджан с 93 точки разлика. Мъжкият отбор също започна по страхотен начин квалификациите си за Евробаскет 2029. Въпреки отсъствието на голямата звезда Александър Везенков, България победи Армения в първия си квалификационен мач. Другият отбор в групата е Норвегия, като засега и трите тима са с равни точки – 2. Следващият мач на „лъвовете“ е именно срещу скандинавците и ще се изиграе на 27 февруари 2026 г.

