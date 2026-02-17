Любовен съвет за всяка зодия за 18 февруари 2026

Научете какво ви очаква тази сряда, 18 февруари 2026, според зодията.

Овен

Когато говорите за миналото си, това може да повдигне някои стари емоции на фрустрация. Ако сте необвързани, споделете собствения си опит, без да обвинявате никого другиго. Ако сте в сериозна връзка с някого, не започвайте с „Винаги правиш това“. Вместо това опитайте да кажете: „Така се чувствам“. Когато сте честни, без да атакувате, това носи повече сила.

Телец

Бъдете гъвкави в подхода си към любовта днес. Ако сте необвързани, някой може да се грижи за вас по начин, който изглежда различен от начина, по който вие се грижите за него. Ако сте в сериозна връзка с някого, не измервайте колко много любов изпитвате един към друг въз основа на това дали и двамата показвате емоциите си по сходен начин. Ако си позволите един на друг да изразява емоции, без да бъдете поправяни, връзката ви ще се засилва.

Близнаци

Днес може да се окажете в ситуация, в която се налага да успокоявате някого повече от веднъж. Ако сте необвързани, някой може просто да се нуждае от втори малък тласък, за да се чувства сигурен във връзката. Ако сте в сериозна връзка с някого, не мислете, че само едно хубаво нещо ще изтрие съмнението му. Ако някой отново поиска вашата грижа, отдайте му я без никакво нетърпение.

Рак

Днес може да не разбирате какво има предвид някой. Ако сте необвързани, не правете прибързани заключения, ако не сте чували нищо от някого. Ако сте в сериозна връзка и нещата ви се струват нередни, просто попитайте, преди да реагирате. Любовта между вас двамата ще се стабилизира много по-бързо, ако изяснявате, вместо да правите предположения. Днес всички въпроси, които задавате, ще ви доведат до по-спокойни сърца.

Лъв

Истината може да ви се стори неудобна днес, но не се сдържайте да я кажете. Ако сте необвързани, бъдете честни, без да бъдете безсърдечни. Ако сте в сериозна връзка, кажете им истината, но смекчете посланието. Можете да използвате силен тон, като същевременно поддържате грижовен общ тон, за да предадете трудни послания, без да създавате дистанция между вас.

Дева

Справедливостта ще бъде вашето предизвикателство днес. Необвързани Деви, не мислете за обичта като за сделка. За Девите, които са отдадени един на друг, никой от вас не трябва да следи какво е вложил в това, а не какво е получил от това. Любовта ви расте, когато сте заедно, вместо да следите колко давате и получавате. Бъдете настоящи и работете заедно, вместо да броите числа.

Везни

Малките стъпки създават най-големите постижения. За необвързаните Везни е нормално да не сте перфектни и въпреки това да сте готови. За отдадените Везни е важно да признаят растежа, който и двамата сте постигнали, вместо да се опитват да намерят перфектната връзка. Не забравяйте да отпразнувате как всеки от вас се е справил с всички възходи и падения във връзката си, а не само с върховете.

Скорпион

Способността да чувствате може да се увеличи поради малки преживявания. Ако сте необвързани, отделете време да не реагирате импулсивно. Ако сте обвързани, вашият партньор може да не реагира със същата интензивност като вас, но ще оцени вашето успокояващо влияние. Търпението ще помогне за облекчаване на част от напрежението, което може да се развие. Използвайте софтуерни инструменти днес, за да ви помогнат да забавите темпото и да бъдете по-внимателни.

Стрелец

Може да изпитвате желание да се скитате, но поддържането на връзка изисква грижи. Ако сте необвързани, проверете дали не сте избягвали да развивате връзки, като сте заети. Ако сте отдадени, вашият партньор ще оцени малките прояви на грижа, които проявявате днес; дори малки инвестиции от време могат да ви помогнат много.

Козирог

Импулс за отдръпване може да се появи от нищото, така че необвързаните хора трябва да запазят личното си пространство, като същевременно избягват да изпращат противоречиви сигнали. Дистанцията, създадена от мълчанието, което използвате, за да накажете някого, ще продължи да расте, докато не създадете усещане за яснота. Емоционалното присъствие, което осигурявате, е това, което е важно днес, а не дали сте оправдани в позициите си.

Водолей

Непостоянството няма стойност, независимо колко думи са използвани. За необвързаните хора, присъствието в точния момент ще има много по-голяма стойност от изпращането на съобщение, в което се казва колко много са влюбени в някого. За отдадените личности, многократното демонстриране на едни и същи поведения ще изгради истинско доверие. Приоритетът днес е да бъдете постоянно до партньора си, вместо да се опитвате да правите изключително драматични действия.

Риби

Може да се чувствате уморени, дори и да не знаете защо. Това би било подходящ момент за необвързаните хора да си починат, преди да се отворят отново. Ако сте отдадени на нещо, сърцето ви може да се чувства много напрегнато; за да създадете емоционално безопасна среда обаче, трябва да отделите повече място, за да слушате активно собствените си енергийни нужди, вместо просто да се напъвате.