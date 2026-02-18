Заради спирането на Telegram: Редица руски градове се вдигат на протести

В четири града в Русия бяха обявени митинги срещу блокирането на Telegram. Уведомления за провеждането на митинги срещу блокирането на социалната мрежа подадоха активисти в Новосибирск, Воронеж, Владивосток и Иркутск, предаде „Говорит НеМосква“. Всички акции се планират да се проведат на 1 март.

Още: Нова драма в Русия: Пълно спиране на най-обичаното от руснаците приложение?

Във Воронеж разрешително за митинга се опитват да съгласуват комунистите от РКП(и). В кметството обаче ги заплашили с административна отговорност „за екстремизъм“ и препоръчали да променят формулировките на лозунгите. Освен това на активистите задавали лични въпроси: къде учат, какъв е семейният им статус и се интересували от плановете им. Оттам също са им напомнили, че „техните познати вече са били подведени под административна отговорност“. Въпреки това организаторите заявиха, че ще продължат да се борят за разрешително.

Още: Игра на тронове за Украйна: Големите маневри. Русия страда на фронта заради липсата на Starlink (ОБЗОР - ВИДЕО)

Две заявки за провеждане на митинг в кметството бяха изпратени и от представители на РКП(и) в Новосибирск. Целта на акцията е да се изрази несъгласие с решенията на РКН за ограничаване на Telegram, както и с „принуждаването на гражданите да използват приложението MAX“. Активистите също така поискаха от властите да спазват 29-тата алинея от Конституцията на РФ и да изпълняват „основните политически права и свободи на гражданите“.

Още: "Идиоти": Вътрешен взрив срещу спирането на Телеграм в Русия. Путин с мярка да пази властта си (ОБЗОР - ВИДЕО)

Във Владивосток уведомлението беше подадено от депутатите Александър Сустов и Олег Григориев. Според тях, целта е „да изразят протест срещу икономическата политика на властите“ и да се противопоставят на блокирането на месинджъра. Очаква се отговор на заявката за митинг да бъде получен в рамките на три дни.

Още: Руски губернатор се притесни от ограничението на Телеграм (ВИДЕО)

За плановете за провеждане на акция в Иркутск съобщиха правозащитникът Павел Харитоненко и председателят на регионалното отделение на партията „Яблоко“ Григорий Гребенко. Те заявиха, че ограниченията по отношение на месинджъра засягат не само частните потребители, но и предприемачите. По-рано активистът Денис Букалов проведе акция в града в подкрепа на месинджъра – той постави пред регионалното управление на РКН картонена фигура на лидера на „Справедлива Русия“ Сергей Миронов с негов цитат: „Тези, които забавят Telegram, са мръсници!“.

Още: Русия създаде фалшив Telegram, който шпионира потребителите

На 10 февруари Роскомнадзор обяви, че ще започне въвеждането на ограничения в работата на Telegram. Срещу блокирането се обявиха не само отделни граждански движения и активисти, но и Z-общността и руските военни.