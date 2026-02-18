600 ракети "Томахоук", самолетоносачи, изтребители и разрушители: САЩ струпват истинска армада край Иран

Само през изминалите 24 часа Съединените щати са разположили повече от 50 изтребителя F-35, F-22 и F-16 в района на Близкия изток. Това съобщи Axios, позовавайки се на американски служител. Припомняме, че преди дни президентът Доналд Тръмп нареди на Пентагона да изпрати самолетоносача USS Gerald R. Ford и неговата ударна група в Близкия изток, за да подсилят американските сили в региона на фона на напрежението с Иран.

USS Gerald R. Ford е най-големият военен кораб на Америка и ще се присъедини към USS Abraham Lincoln и неговата ударна група, която включва изтребители, ракети „Томахоук“ и няколко кораба. САЩ имаха два самолетоносача в региона през по-голямата част от войната в Газа Огромната ударна група включва общо около 33 американски военни кораба, които вече са в региона и са способни да носят до 600 крилати ракети „Томахок“. За сравнение, при най-страховитите си атаки, Русия засипва Украйна с около 100 ракети на нощ.

Преговорите с Иран

Ходът има за цел да увеличи натиска върху Техеран по време на ядрените преговори с администрацията на Тръмп, което да направи американската военна заплаха още по-заплашителна. Днес стана ясно, че ядрените преговори между САЩ и Иран в Женева, които се проведоха във вторник са „постигнали напредък“, но „все още има много подробности за обсъждане“, заяви американски служител пред Axios. След преговори с пратениците на президента Тръмп Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, иранците предложиха да се върнат през следващите две седмици с подробни предложения, „за да се справят с някои от откритите пропуски в позициите ни“, каза служителят.

По-рано във вторник иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че двете страни са се споразумели за „водещите принципи“ за потенциална ядрена сделка. „Различни идеи бяха представени и обсъдени сериозно. В крайна сметка успяхме да постигнем общо разбирателство относно набор от ръководни принципи, въз основа на които отсега нататък ще продължим напред и ще започнем да работим по текста на потенциално споразумение. Това не означава, че можем да постигнем споразумение бързо, но поне пътят е започнал“, каза Арагчи пред иранската държавна телевизия.

