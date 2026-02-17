Таро хороскоп за 18 февруари

Научете какво ви очаква тази сряда, 18 февруари 2026, според зодията.

Таро карта за сряда за Овен: Магьосникът

Овен, вашата дневна карта таро, Магьосникът, символизира проявлението на визия, която имате за живота си. На 18 февруари започвате да живеете живота си за бъдещето, а не за миналото.

Днес обърнете специално внимание на интуицията си, която говори на сърцето ви като водач. Малките подтиквания ви помагат да насочите пътя си, за да ви дадат представа какво да правите по-нататък.

Таро карта за сряда за Телец: Дяволът

Картата таро „Дяволът“ представлява изкушения, които се завръщат в живота ви и саботират усилията, които полагате, за да бъдете по-добър човек.

На 18 февруари намалете един навик, за който знаете, че е предвестник на ситуация, в която не искате да се окажете. Ако се спрете, преди дори да започнете, сте напред.

Таро карта за сряда за Близнаци: Сила

На 18 февруари картата таро „Сила“ ви насърчава да действате смело и безстрашно.

Нещата, които поставяте под въпрос в себе си, които ви притесняват или ви карат да се чувствате малки, всъщност са същите черти на характера, които разкриват истинския ви характер. Вярвайте, че това, което се изправя срещу вас, не е там, за да ви навреди, а за да ви покаже колко сте издръжливи и способни.

Таро карта за сряда за Рак: Императрицата

Вие сте тук, за да градите. Картата таро „Императрица“ е за подхранване и растеж чрез творчески дейности.

На 18 февруари направете нещо, което ще затвърди разбирането ви за това кой сте като човек, който е любящ и мил.

Градинарствайте или рисувайте. Драснете на бюрото си за момент, когато сте на изчакване. Подарете подарък на някого, на когото държите. Извадете по-меката страна на сърцето си и си позволете да се отпуснете в нея.

Таро карта за сряда за Лъв: Влюбените

Когато нещо е както трябва, ще го знаеш, а когато не е, ще се чувстваш объркан.

Таро картата „Влюбени“ на 18 февруари отразява решения, взети в името на любовта. Ако сърцето ви не е за това, нека това ви насочи към това, което искате. Не е нужно да мислите твърде много за това. Просто наблюдавайте как се чувствате.

Таро карта за сряда за Дева: Глупакът

Таро картата „Глупакът“ подчертава вашия чист потенциал. На 18 февруари, когато сте на път да направите нещо божествено духовно, е невероятно колко много пречки могат да се появят, за да се опитат да ви спрат.

Трябва да се ориентирате в скептиците и да преодолеете всички възражения. Вместо да се чувствате претоварени или да се питате дали трябва да продължите, останете непоколебими и верни на себе си.

Таро карта за сряда за Везни: Звездата

Картата Таро Звезди ви насърчава да се включите в интуитивната си енергия. Има няколко начина да го направите на 18 февруари и всичко започва със самочувствие.

Вярвайте във възможността и намерете причини да се надявате. Навсякъде около вас има знаци, които ви помагат да разберете защо щастието и чувството за удовлетвореност не са несбъдната мечта.

Таро карта за сряда за Скорпион: Колелото на късмета

Скорпион, късметът е навсякъде около теб на 18 февруари, а твоята карта таро, Колелото на късмета, ти напомня да видиш как съдбата съчетава нещата, когато моментът е подходящ.

Животът е цикличен и нещата се повтарят отново и отново. Не си позволявайте да се отчайвате само защото днес е зле. Утре животът ще ви подобри.

Таро карта за сряда за Стрелец: Император

Стрелец, Императорът, представлява структурата и лидерството. На 18 февруари вратата се отваря към растеж, който ви поставя в силна позиция. Научавате се да се доверявате на процеса, дори в моменти, когато поставяте под въпрос способността си да поемете контрол или да правите добре това, което другите очакват от вас.

Чрез всяка среща откриваш как се справяш със ситуацията и нищо не може да те спре да продължаваш да се усъвършенстваш.

Таро карта за сряда за Козирог: Обесеният мъж

Вашата дневна карта таро, „Обесеният мъж“, показва така необходимата пауза. Вие поставяте нещо на пауза. От 18 февруари решавате да изчакате някой, когото обичате, да ви настигне емоционално, психически и духовно.

Знаеш, че търпението показва колко много ти е грижа, а също така разкрива, че намеренията ти са чисти.

Таро карта за сряда за Водолей: Светът

Водолей, вие сте на това специално място във времето, където най-накрая завършвате проект или задача и изпитвате силно чувство за постижение.

На 18 февруари „Светът“ акцентира върху постигането на цел или постигането на важен етап.

Вътрешно може да е трудно да откриете в сърцето си желание да се откажете, тъй като работата се е превърнала в част от вашата идентичност. И все пак горчиво-сладкият вкус на приключването ви помага да се предадете на здравословно и навременно сбогуване.

Таро карта за сряда за Риби: Луна

Всеки ден е покана за духовно преживяване, което ви свързва с вселената. Картата таро „Луна“ представлява зов към вашия вътрешен глас, така че когато го чуете по време на медитация, да му обърнете внимание.

Можете да чуете специално послание или подтик да помогнете на човек в нужда. Искате да останете отворени и чувствителни, за да може душата ви да откликне, когато дойде моментът.