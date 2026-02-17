Аспект на деня и фаза на Луната на 18 февруари 2026 г. Парадоксална развръзка

На 18 февруари 2026 г. Луната е нарастваща, 2-и лунен ден от 07:48 ч. В ден, в който няколко планети са в Риби, е особено важно да се помни: състраданието не означава жертва, а любовта не изисква себеотрицание. Всякакви илюзии, всякакви красиви приказки, които си разказвате за живота, може да се разпаднат. Мечтите, подкрепени от истинска воля и желание за действие, обаче започват да се оформят.

Парадоксална развръзка

Сатурн пита: кои от вашите желания са наистина постижими и кои ще останат просто фантазия? Развръзката на деня ще е парадоксална. По-скоро това е момент на вътрешно помирение: къде съм сега, какво чувствам, какво от миналото все още ме държи и какво е готово да бъде освободено. Решенията, взети на 18 февруари, може да изглеждат незначителни в момента, но в астрологията подобни дати често се превръщат в отправна точка за дълги и важни истории. Защото, когато планетите се съберат в Риби, съдбата говори не на езика на фактите, а на езика на чувствата. И тези, които са готови да слушат, ще чуят много.

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за посещение при фризьор. Това, което видите насън съвсем спокойно може да забравите, защото сънищата от този лунен ден не се сбъдват.

Снимки: iStock