Оставката на Румен Радев:

Аспект на деня и фаза на Луната на 18 февруари 2026 г. Парадоксална развръзка

17 февруари 2026, 23:15 часа 0 коментара
Аспект на деня и фаза на Луната на 18 февруари 2026 г. Парадоксална развръзка

Съдържание:

На 18 февруари 2026 г. Луната е нарастваща, 2-и лунен ден от 07:48 ч. В ден, в който няколко планети са в Риби, е особено важно да се помни: състраданието не означава жертва, а любовта не изисква себеотрицание. Всякакви илюзии, всякакви красиви приказки, които си разказвате за живота, може да се разпаднат. Мечтите, подкрепени от истинска воля и желание за действие, обаче започват да се оформят.

Парадоксална развръзка

Сатурн пита: кои от вашите желания са наистина постижими и кои ще останат просто фантазия? Развръзката на деня ще е парадоксална. По-скоро това е момент на вътрешно помирение: къде съм сега, какво чувствам, какво от миналото все още ме държи и какво е готово да бъде освободено. Решенията, взети на 18 февруари, може да изглеждат незначителни в момента, но в астрологията подобни дати често се превръщат в отправна точка за дълги и важни истории. Защото, когато планетите се съберат в Риби, съдбата говори не на езика на фактите, а на езика на чувствата. И тези, които са готови да слушат, ще чуят много.

Новолуние 2026 година

Сънища и подстригване

Денят не е подходящ за посещение при фризьор. Това, което видите насън съвсем спокойно може да забравите, защото сънищата от този лунен ден не се сбъдват.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Пълнолуние 2026 година 

Снимки: iStock   

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Луна зодии фаза на луната хороскоп аспект на деня
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес