"Дайте я насам": Лукашенко иронизира Тръмп за Гренландия (ВИДЕО)

Беларуският президент Александър Лукашенко иронизира открито американския си колега Доналд Тръмп. Той иронизира изявленията на Тръмп и намеренията му да се сдобие с Гренландия.
Още: Не се страхувам, но... не е безопасно: Лукашенко хем иска, хем не иска да ходи при Тръмп заради Съвета за мир (ВИДЕО)
„Обърнал очи на север – Гренландия, богата на всичко, неокупирана от никого. Дайте я насам! Дори Канада – една от най-големите страни, трябва да стане 51-и щат. Венецуела — те сграбчиха президента и за какво? Какъв картел? Какви наркотици? За петрола“, обяви той.
Още: Лукашенко "стана" военен инструктор и стресира беларуски снайперисти (ВИДЕО)
„Аз съм благодарен на президента на САЩ, защото той прави това открито. Сега разбираме накъде ни влачеха“, добави Лукашенко, напомняйки, че Беларус „няма приятели“ в света. „Трябва да се надяваме само на себе си, не можем да разчитаме на никого. За пети път го казвам – ние нямаме приятели в света, нямаме“, заяви още той.
🤡 Lukashenko exposes Trump’s lawlessness. “Let’s grab Greenland!”— NEXTA (@nexta_tv) February 17, 2026
The self-styled geostrategist criticized statements by the U.S. president about Greenland, Canada and Venezuela.
“He looked north — Greenland. Let’s take it! Even Canada should become the 51st state. Venezuela —… pic.twitter.com/gcbJe0Ywdm
Припомняме, че Беларус е вероятно най-верният съюзник на Русия, като според мнозина политиката на Лукашенко е подчинена изцяло на Владимир Путин. Заради сътрудничеството си с Москва, Беларус е под сериозни икономически санкции и е изолиран на международно ниво.
Още: Лукашенко блъснат на леда, Путин залят с червено вино: Понякога и самодръжците имат трудни моменти (ВИДЕА)