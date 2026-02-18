Любопитно:

"Дайте я насам": Лукашенко иронизира Тръмп за Гренландия (ВИДЕО)

18 февруари 2026, 0:57 часа 314 прочитания 0 коментара
"Дайте я насам": Лукашенко иронизира Тръмп за Гренландия (ВИДЕО)

Беларуският президент Александър Лукашенко иронизира открито американския си колега Доналд Тръмп. Той иронизира изявленията на Тръмп и намеренията му да се сдобие с Гренландия.

Още: Не се страхувам, но... не е безопасно: Лукашенко хем иска, хем не иска да ходи при Тръмп заради Съвета за мир (ВИДЕО)

„Обърнал очи на север – Гренландия, богата на всичко, неокупирана от никого. Дайте я насам! Дори Канада – една от най-големите страни, трябва да стане 51-и щат. Венецуела — те сграбчиха президента и за какво? Какъв картел? Какви наркотици? За петрола“, обяви той.

Още: Лукашенко "стана" военен инструктор и стресира беларуски снайперисти (ВИДЕО)

„Аз съм благодарен на президента на САЩ, защото той прави това открито. Сега разбираме накъде ни влачеха“, добави Лукашенко, напомняйки, че Беларус „няма приятели“ в света. „Трябва да се надяваме само на себе си, не можем да разчитаме на никого. За пети път го казвам – ние нямаме приятели в света, нямаме“, заяви още той.

Припомняме, че Беларус е вероятно най-верният съюзник на Русия, като според мнозина политиката на Лукашенко е подчинена изцяло на Владимир Путин. Заради сътрудничеството си с Москва, Беларус е под сериозни икономически санкции и е изолиран на международно ниво.

Още: Лукашенко блъснат на леда, Путин залят с червено вино: Понякога и самодръжците имат трудни моменти (ВИДЕА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп Венецуела Александър Лукашенко Гренландия Николас Мадуро
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес