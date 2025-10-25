Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от от 27 октомври до 2 ноември 2025

През седмицата от 27 октомври до 2 ноември 2025 г. късметът най-накрая ще споходи три зодиакални знака. Вселената има тих ритъм. Понякога тя ви подканва да спрете и да наблюдавате, докато друг път сте насърчавани да предприемете действия, да напуснете зоната си на комфорт и да прегърнете нови преживявания. Независимо от това, винаги има велика цел, която ви очаква.

Зашеметяваща любов през ноември 2025 г. Щастливците на Зодиака

За да се възползвате максимално от тези моменти, трябва да се доверите на напътствията на Вселената и да мислите позитивно . Не оставяйте място за съмнение или разочарование. Вместо това, усмихвайте се, докато Вселената ви носи точно това, на което сте се надявали, знаейки, че е време да започне нова глава.

Седмицата започва с динамично подравняване между Марс в Скорпион и Юпитер в Рак във вторник, 28 октомври. И двата водни знака представляват истината за това, от което се нуждаете от живота си, така че приемането на емоциите ви ще бъде от решаващо значение в следващите дни. Не става въпрос за логично вземане на избора, който смятате за най-добър, а за вслушване в древната мъдрост на Вселената.

Още: Седмичен хороскоп за 27 октомври - 2 ноември 2025 г.

С изгряването на Луната в първата четвърт във Водолей и плъзгането на Меркурий в Стрелец в сряда, 29 октомври, тази тема ще продължи. Вашата съдба не е отделена от желанията на сърцето ви, а е част от него. Животът ще започне да проявява нови възможности в следващите дни и вие ще бъдете водени да прегърнете това, което идва, вярвайки, че това е всичко, за което сте работили.

1. Овен

Предопределени сте за величие, красиви Овни. Меркурий ще пристигне в Стрелец в сряда, 29 октомври, носейки възможности за късмет, размисъл и растеж.

Меркурий ще бъде ретрограден в Стрелец на 9 ноември, преди да премине в Скорпион на 18 ноември. Поради ретроградното си движение, той ще влезе отново в Стрелец на 11 декември, където ще остане през новата година. Това е дълбока енергия за вас, тъй като ще доведе до нови начала. И все пак, трябва да се доверите на процеса и да се доверите на това, което Вселената се опитва да ви разкрие.

Още: Късметът през ноември 2025 г. отива при тези зодии

Меркурий в Стрелец често носи нови възможности и предложения, свързани с кариерата, пътуванията и развитието на душата ви. С ретрограден Меркурий в този зодиакален знак обаче, това означава, че сте призовани да забавите темпото, преди да вземете каквито и да било решения. Това е време да отделите време за размисъл върху минали теми. Този транзит ще ви помогне да получите яснотата, от която се нуждаете, за да продължите напред, а също така ще донесе по-голямо изобилие и късмет. Просто трябва да сте готови да вървите с темпото на вселената, вместо със собственото си.

2. Близнаци

Слушайте душата си, скъпи Близнаци. Първата четвърт на Луната във Водолей ще изгрее в сряда, 29 октомври. Тази лунна фаза представлява способността да предприемате действия по отношение на намеренията си и докато сте във Водолей, тя предполага нов и нетрадиционен подход.

Навлизате в нов и дълбок етап от живота си. Това е време на по-голям успех и изграждане на истинска емоционална връзка с живота, който създавате. Вместо да се фокусирате върху външно потвърждение за вашите избори, ще бъдете помолени да обърнете по-голямо внимание на чувствата си и на това, което е най-важно за вас. Това може да означава да направите нови избори или да промените житейския си път към такъв, който ще ви донесе истинско удовлетворение и изобилие.

Още: Аспект на деня и фаза на Луната на 25 октомври 2025 г. Победете хаоса!

През това време направете пауза и помислете към какво се опитва да ви насочи душата ви. Запишете чувствата си и наблюдавайте какво ви носи най-голяма радост и удовлетворение в живота ви. Само защото копнеете за успех и богатство, не означава, че личните ви нужди нямат толкова голямо значение.

Тази фаза ще ви предложи шанс да установите по-голям баланс в живота си , тъй като всичко, което изберете и създадете, ще бъде свързано с душата ви. Навлизате във време на по-голяма цел и посока. Животът ви най-накрая е съсредоточен около това, което е най-важно.

3. Риби

Съсредоточете се върху създаването на живота, който искате да живеете, скъпи Риби. Във вторник, 28 октомври, Марс в Скорпион ще се изравни с Юпитер в Рак, разпалвайки желанието да започнете да създавате живота, за който сте мечтали.

Още: 4 зодии привличат чудеса в живота си до края на есента на 2025 г.

Вие сте мечтателят на зодиака и поради това имате вродена способност да създавате своята реалност чрез всичко, върху което се фокусирате. Тази способност да се проявявате чрез мисли, утвърждения и позитивно мислене е част от най-големия ви дар. В следващите дни обаче не става въпрос само за отправяне на желания, но и за това да се издигнете и да предприемете действия. Сатурн в Риби ви е учил да инвестирате в мечтите си чрез решителност и сега ще видите как всичко се получава.

Това също е време на интензивно проявление . Използвайте го, за да размислите върху всичките си мечти и върху това, в което Сатурн ви е насочил да инвестирате усилия от 2023 г. насам. Когато Марс и Юпитер се подредят, вие сте насочени да предприемете действия. Това е вашият знак да кандидатствате за нова работа, да се върнете в училище или да обмислите възможността за международен преход. Вашата сила не се състои само в способността ви да мечтаете, но и да предприемате действия, знаейки, че вселената е зад вас на всяка стъпка от пътя.