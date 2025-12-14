Лайфстайл:

Локо Пловдив прегази Монтана за Купата, младок блесна с две асистенции

14 декември 2025, 17:57 часа 279 прочитания 0 коментара
Локомотив Пловдив разгроми Монтана с 4:0 в двубой от осминафиналите на Купата на България. На "Лаута" Хуан Переа реализира две попадения през първото полувреме. Ефе Али също се разписа до почивката, а Маршуля от гостите получи директен червен картон. През втората част Каталин Иту се присъедини към шоуто. За "смърфовете" с две асистенции се отличи 18-годишното крило Севи Идриз, който от известно време се ползва с доверието на Душан Косич.

Локомотив Пловдив разгроми Монтана

Изненадващо или не, гостите влязоха добре в мача. Те направиха няколко атаки, които не се ознаменуваха успех. В средата на полувремето Севи Идриз бе изведен зад гърба на отбраната. Джеймс го натисна, но младокът намери шанс да центрира за Переа, който с глава откри резултата. В 34-тата минута Зовко изби шут на Атанасов.

В ответното нападение Переа се озова на точното място след слаба намеса на Симеонов и вкара за 2:0. В 40-ата минута интригата бе убита. Ивайло Иванов качи топката на глава на Али, който засече за 3:0. В края на полувремето Маршуля получи директен червен картон за удар без топка и остави Монтана с десет души на терена.

В 52-рата минута Переа пропусна да оформи своя хеттрик, уцелвайки гредата. Последва добавка, с която Симеонов се справи. В 59-ата минута Идриз пусна към Иту, който навлезе навътре и с хубав диагонален шут се разписа за 4:0. В следващите минути стражът на Монтана блесна със спасявания при опити на Переа, Умарбаев и Политино. Петар Зовко пък беше тестван от Иван Коконов.

Джем Юмеров
