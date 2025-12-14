Любопитно:

Мъри явно работи грамотно: Гьозтепе взе тежко гостуване и се доближи до топ 3 в Турция (ВИДЕО)

Гьозтепе постигна минимален успех с 1:0 при визитата си на Газиантеп в двубой от 16-ия кръг на Суперлигата на Турция. Единственото попадение в срещата реализира Жандерсон, който засече центриране от корнер в 69-ата минута. Други два гола на "жълто-червените" бяха отменени. Домакините пък пропуснаха дузпа през втората част. Така отборът на Станимир Стоилов събра 29 точки на четвъртото място. Газиантеп е седми с 23 пункта.

Гьозтепе победи Газиантеп

Първата интересна ситуация се откри пред Куртулан, който засече центриране на Денис, но не намери целта. В 28-ата минута шут на Мироши се отби в главата на Боатенг. Малко по-късно гол на Жандерсон бе отменен заради игра с ръка на нападателя. След почивката двата отбора заиграха доста по-открито.

През втората част Бокеле засече центриране от корнер, което предизвика намесата на противниковия страж. В 64-тата минута Газиантеп получи спорна дузпа. Денис избута Камара в гръб на границата на наказателното поле, а главният съдия посочи бялата точка. С дузпата се нагърби Байо, който прати вратаря в другия ъгъл, но не намери целта.

В 69-ата минута Жандерсон засече добро центриране на Шерни от ъглов удар за 0:1. Домакините опитаха да натиснат. Момчетата на Мъри Стоилов пък бяха опасни на контраатака. Хуан пропусна сам срещу стража на съперника. После двата тима си размениха по едно нападение. В 83-тата минута гол на Хуан бе отменен заради тънка засада. До края на мача възпитаниците на Бурак Йълмаз създадоха опасности, които не съумяха да материализират.

