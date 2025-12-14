В оставка се управлява най-сладко: Мариан Бачев обяви ключови конкурси за директори (СНИМКИ)

Министърът на културата Мариан Бачев изглежда се възползва от властовото си положение в оставка и макар управляващите да декларират, че вече не носели отговорност за нищо, то явно не за всички е така. В сайта на ведомството е публикуван списък с конкурси за избор на директори на редица ключови културни институции, показа справка на Actualno.com.

От обявата става ясно, че ще се проведат конкурсите за директори на:

Софийска опера и балет (17 декември);

Държавна опера - Пловдив (17 декември);

Музикално-драматичен театър "К. Кисимов" - Велико Търново (16 декември);

Театрално-музикален продуцентски център - Варна (16 декември);

Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ - Плевен (18 декември);

Драматичен театър – Търговище (18 декември).

В оставка е най-сладко

Въпреки че е в оставка, министърът на културата изпълнява правомощията си по закон по същия начин, както редовно избран министър - до назначаването на следващия на поста. Въпреки това обаче мащабът на реформите остава необясним, сочат и в отворено писмо по темата културните дейци и творческия състав на Народния театър "Иван Вазов".

В публикацията си актьора Юлиан Вергов публикува писмото, адресирано до премиерът Росен Желязков и до министър Бачев, в което категорично се противопоставят на "всички безпринципни и подмолни действия на това дълбоко компрометирано Министерство на културата, което с решенията си за тези 11 месеца доведе българската културата до непознати досега низини".

И още:

"В последните си дни то се опитва и панически да въздейства върху процесите в българския театър, като нанася дългосрочи щети за всички изпълнителски изкуства у нас. Абсолютно недопустими са непрозрачните действия от страна на Министъра на културата (вече в оставка!), срещу управленския екип на Народния театър „Иван Вазов“! Настояваме бъдещи проверки и решения, свързани с управлението на театъра, да се предприемат от редовно правителство. Прозрачно и при спазване на законите на Република България! Няма да търпим задкулисни, нарушаващи закона процедурни действия по отношение на театъра, в който работим. Ако допуснем това безпринципно поведение спрямо Народния театър да се превърне в норма, това ще урони авторитета на цялата гилдия, ще постави под съмнение съществуването на цял национален културен институт и ще доведе до необратими негативи на целия културен сектор в България", пишат актьорите.

