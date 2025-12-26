Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия от 29 декември 2025 г. - 4 януари 2026 г.

Най-щастливият ден от седмицата за всяка зодия от 29 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г. ни напомня, че когато работите с Вселената, никога няма причина да бързате. Не е нужно да поставяте под въпрос процеса, а просто да се уверите, че сте част от него.

Да вярваш, че всичко се случва в божествено време, е съществена част от работата с вселената и получаването на късмета, който е предназначен за теб. Ще има нови предложения и възможности в следващите дни, но това не означава, че резултатите ще бъдат мигновени. Влез в тази седмица със знанието, че това, което винаги е било предопределено за теб, е на път към теб.

Тази седмица носи мощна и щастлива енергия на Козирог. Тя е предназначена да ви помогне да предприемете действия, да направите нови планове и да трансформирате живота си. Докато Козирогът носи късмет и успех, като земен знак , присъства и бавна и методична енергия. Това помага да се потвърди, че няма нужда да бързате или да вземате импулсивни решения. Просто се придържайте към това, което възниква, бъдете готови да предприемете действия и не отлагайте до новата година, за да започнете да казвате „да“ на живота, който искате.

Още: Чудно късметче за всяка зодия за 25 декември 2025

Най-щастливият ден от седмицата за Овен: четвъртък, 1 януари

Кажете „да“ на успеха, Овни. В четвъртък, 1 януари, Меркурий се премества в Козирог, запалвайки мощна сила за огромен кариерен растеж. Енергията на Козирога ви помага да си намерите перфектната работа, да получите повишение или най-накрая да получите признанието, за което сте работили. С Меркурий в този зодиакален знак, вие сте готови да получите нови предложения и най-накрая да постигнете успеха, за който сте работили.

С този огромен късмет в кариерата ви в момента, трябва да предприемете действия. Ако има нещо, което сте искали да постигнете или да започнете, сега е моментът да започнете. Меркурий е в Козирог до 20 януари, така че използвайте това мощно време, за да кажете „да“ на успеха, който заслужавате.

Най-щастливият ден от седмицата за Телец: петък, 2 януари

Още: Хороскоп за утре, 25 декември 2025: Близнаците да следват сърцето си, споделени мигове за Раците

Всичко започва да се обръща, Телец. Макар че не е изненадващо, че сте най-късметлийският знак от зодиака, започващ през 2026 г., това не е единствената енергия, която ви е от полза в момента. В петък, 2 януари, астероидът Хирон ще се изправи директно в Овен, засягайки най-дълбоката част от вашата карта и психика. Макар че няма съмнение, че сте благословени с късмет, директният Хирон ще ви позволи да се възползвате от него.

Страховете от промяна или провал вече не влияят на изборите, които правите. Раните ви вече не могат да ви нареждат. Вместо това, имате дълбоко чувство за готовност и достойнство. Най-накрая променяте живота си и се възползвате от всяка щастлива възможност, която ви се отдава.

Най-щастливият ден от седмицата за Близнаци: понеделник, 29 декември

Посветете се на това, което желаете, Близнаци. В понеделник, 29 декември, астероидът Юнона се премества в Козирог, създавайки чудесна възможност да подобрите живота си. Козирогът носи значителни промени в доходите ви или във финансовите подаръци, които получавате от другите. Но той носи със себе си и способността да използвате всичко, през което сте преминали, за да постигнете невероятно завръщане.

Още: Чудно късметче за всяка зодия за 24 декември 2025

Тази енергия ви помага да се съсредоточите върху правенето на планове, приемането на посоката, в която сте насочени, и оставането ангажирани с подобряването на живота си. С Юнона в този земен знак не само възникват правни споразумения и нови договори, но и романтичните ви отношения значително се подобряват. Влезте напълно в тази нова фаза от живота си, знаейки, че оттук нататък става само по-добре.

Най-щастливият ден от седмицата за Рак: събота, 3 януари

Това е твоят блясък, Рак. Юпитер се премести във твоя зодиакален знак през юни 2026 г., точно преди да настъпи Новолунието в Рак. Това беше само началната точка. По време на тази фаза ти беше дадено да си поставиш намерения за нови надежди, мечти и къде искаш да разшириш енергията си. След това, когато Юпитер се разположи ретроградно, ти започна дълбокия процес на разбиране как да превърнеш всичко това в реалност.

Докато Юпитер е все още ретрограден до 10 март, ключов момент настъпва в събота, 3 януари, когато пълнолунието в Рак се издига. Това представлява нова глава, в която вярвате напълно в себе си . Време е да затворите миналото и искрено да повярвате, че навлизате в най-щастливите и проспериращи месеци от живота си. В края на краищата, вие работите с планетата на късмета във вашия собствен зодиакален знак.

Останалите зодии може да прочетете в сайта на iwoman.bg