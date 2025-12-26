Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от от 29 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г

През цялата седмица, от 29 декември 2025 г. до 4 януари 2026 г., три зодиакални знака са предопределени за късмет и щастие. Някои години завършват тихо, почти без да се забелязват на радара ви. Други обаче изискват осъзнатост, готовност и смели действия, за да сте сигурни, че държите съдбата си в ръка. Именно това ви очаква през предстоящата седмица.

Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 22 - 28 декември 2025

Няма тих сън до края на 2025 или началото на 2026. Вместо това, вселената ви подготвя да можете да ударите точно когато моментът настъпи. Подгответе се и не позволявайте тази възможност за късмет и изобилие да се пропиля.

Предстоящата седмица носи стелиума на Козирог. Стелиумът представлява пет или повече планети в рамките на един зодиакален знак, създавайки мощен портал от енергия и проявление. Този стелиум включва Слънцето, Марс, Венера, астероида Юнона и Меркурий и кулминира с Новолунието в Козирог на 18 януари.

Още: Хороскоп за утре, 27 декември: Стефановден благославя дома на Стрелците и разчиства пътя пред Водолеите

Изборите, които ще направите през предстоящата седмица, ще ви позволят да пожънете невероятни възможности, финансови печалби и кариерното признание, за което сте мечтали. Макар че не е нужно да бързате с процеса, трябва да сте сигурни, че участвате в него, знаейки, че 2026 г. изисква смели стъпки.

Телец

Ти, Телец, олицетворяваш чистия късмет. Имаш всичко необходимо, за да сбъднеш мечтите си и напълно да промениш живота си. Въпреки че се чувстваш късметлия от средата на декември, тази седмица той се засилва, носейки ти една от най-великите възможности, които си виждал през последните години.

От четвъртък, 1 януари, стелиумът на Козирог, който включва Слънцето, Марс, Венера, Меркурий и астероида Юнона, е активен. Това е моментът да направите смели стъпки, знаейки, че сте готови за по-добър живот. На 18 януари стелиумът ще достигне точка на плодотворност, съвпадаща с Новолунието в Козирог.

Още: Първото пълнолуние за 2026 ще изпълни душата на 3 зодии с благодат

Тази енергия ви помага да се мотивирате и да донесете по-голямо изобилие, нови предложения и дълбока ангажираност да живеете живота, който ви е предопределен. Нищо не ви спира в този момент, Телец. Време е да се издигнете и да започнете да правите стъпките, към които вселената ви насочва.

Въпреки че стелиумът на Козирог носи огромно количество късмет, той е и земен и практичен, така че няма причина да бързате или да се чувствате под напрежение. Трябва обаче да изберете да преследвате всеки път на промяна. В крайна сметка вашият успех зависи от рисковете, които сте готови да поемете.

Лъв

Довери се на душата си да те води, Лъве. От 2019 г. насам астероидът Хирон се движи през Овен , запалвайки период на дълбоко преосмисляне на душата. Това създаде силно желание да се учиш от света около теб и да преживееш всичко, което можеш. И все пак, уроците на Хирон често са трудни, тъй като астероидът те кара да се изправиш срещу раните или самоограничаващите си вярвания.

Още: Дневен хороскоп за 27 декември 2025 г.

Чрез най-болезнените ви рани се ражда най-великата ви съдба. Когато достигнете края на транзита на Хирон през Овен през юни 2026 г., ще започнете да виждате проблясъци на това, което е предопределено за вас и целта на всичко, през което сте преминали.

Късметче според зодията за тази седмица, 22 - 28 декември 2025

В петък, 2 януари, Хирон заема директно положение в Овен, започвайки важна фаза на интуиция и промени в живота, водени от душата. Това беше последният пълен ретрограден период в Овен, преди Хирон да се премести в Телец през юни 2026 г. Това означава, че е време да започнете да виждате резултатите от вашите избори.

Използвайте тази енергия, за да повярвате в себе си, да се вслушате в интуицията си и да се доверите, че това, което резонира с душата ви, е предназначено за вас. Вие навлизате в дълбок период на проявление и промяна, но способността да се доверявате на вътрешния си компас ще направи цялата разлика в това да знаете как да продължите напред.

Скорпион

Още: „Нова година, нов аз“: За тези 4 зодии всичко ще бъде различно през 2026 г.

Вземи само това, от което имаш нужда, Скорпион. Не е нужно повече да носиш със себе си минали болки , вярвания или събития. Всъщност не е нужно да позволяваш на нищо от миналото да определя бъдещето, за което си мечтал.

Тази седмица прекрачвате божествен праг, представляващ това, че най-накрая правите стъпките в живота си, за които винаги сте мечтали. Просто трябва да помните, че сте способни на всичко. За да имате наистина живота, който винаги сте искали, трябва да се освободите от тежкото, включително страховете, които са ви държали заседнали през 2025 г. Време е да вдишате дълбоко и да вземете това, от което се нуждаете.