Избори в Украйна във военно време: Върховната рада вече подготвя закона

Върховната рада (парламентът на Украйна) започна работа по закон за организиране и провеждане на избори в страната във военно време. Днес, 26 декември, работна група е провела първото си онлайн заседание като то е било излъчено по телевизионния канал "Рада". Работната група е в състав 62 души.

Първият заместник-председател на Върховната рада Олександър Корниенко обяви подробности за състава на работната група. Конкретно с отделните по-важни моменти от новия закон ще бъдат натоварени:

Олександър Завитневич, председател на парламентарната комисия по национална сигурност, отбрана и разузнаване (той ще се занимава с въпросите, свързани с гласуването на военнослужещите );

); Олена Кондратюк, заместник-председател на Върховната рада (тя поема въпросите, свързани с избирателите в чужбина );

); Олена Шуляк, председател на парламентарната комисия по организация на държавната власт, местното самоуправление, регионалното развитие и градското развитие (с фокус върху Изборния кодекс).

Следващото заседание на работната група за провеждането на избори по време на война ще се състои на 9 януари 2026 г.

Припомняме, че в Украйна трябваше да се проведат президентски избори през пролетта на 2024 г., но те бяха отменени заради войната. Член 19 от украинския закон за военното положение постановява, че при военно положение провеждането на президентски и парламентарни избори е забранено.

