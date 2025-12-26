Дамян Попов празнува рожден ден с нов сингъл "Слушай, сърце" (ВИДЕО)

На 21 декември, в деня на своя рожден ден, Дамян Попов представи новата си песен "Слушай, сърце" - подарък към неговите почитатели, но и към самия него. Още в първите часове след премиерата песента предизвика силен интерес и получи своята радиопремиера минути след официалното ѝ представяне.

Макар рядко да пише текстовете на песните си, този път вдъхновението идва естествено и спонтанно. Дамян сяда пред пианото, свири няколко акорда, отваря своя бележник и думите се подреждат. Текстът е личен, а музиката и аранжиментът са създадени в сътрудничество с Ана Пешева.

Вдъхновението идва от лични емоции и спомени, намерили място в редове като "Помня всеки допир, всеки звук...", които звучат като откровен разговор със самия себе си. "Слушай, сърце" поставя фокус върху онези моменти, които всички познаваме: сблъсъка между логиката и чувствата, когато умът казва "потрай още малко", а сърцето настоява да бъде чуто.

Видеоклипът е заснет в черно-бяла визия – съзнателен избор, който оставя пространство зрителят сам да "оцвети" емоцията със своите усещания и преживявания и подчертава вътрешния контраст между разума и сърцето, заложен в самата песен.

