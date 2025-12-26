Русия уби известен доброволец, евакуирал хора в Украйна. Поредно бебе ранено при руска атака

На 25 декември, Коледа, руски FPV дрон е убил известния доброволец Вячеслав Илченко в момент, когато се е опитвал да евакуира хора от Константиновка, Донецка област. Дронът се е взривил в автомобила, в който е пътувал Илченко. Други двама доброволци, които са били в колата, са ранени и са със средно тежки травми. За това съобщиха от благотворителната фондация "Схiд SOS" ("Изток SOS") в страницата им във Facebook.

По време на атаката тримата са били на път да вземат хора. Вячеслав Илченко е основател на фондация "Незламна". Той е получил рани несъвместими с живота, а двамата му спътници са откарани в болница.

Евгений Коляда, председател на Координационния хуманитарен център, заяви пред "Суспилне", че Илченко е евакуирал хора още от 2022 г. като в последно време е изпълнявал мисии в Купянското направление. Този път се е отзовал на молба за евакуация от Константиновка.

Поредно дете пострада от руска атака

Междувременно бебе на девет месеца бе ранено при руската атака срещу Харков. До момента е известно за трима ранени там, съобщи Олег Синегубов, началникът на Харковската областна военна администрация.

Съобщава се за управляваеми бомби, които са поразили една от най-натоварените магистрали, където няколко коли са изгорели, информира кметът Игор Терехов. Съобщено беше за един загинал, но информацията беше коригирана - двама загинали.