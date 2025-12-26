Голът на Салах, който спечели "Пушкаш", но дори не бе избран за най-красив на месеца (ВИДЕО)

Звездата на Ливърпул Мохамед Салах може и да спечели престижната награда "Пушкаш" на ФИФА, която се връчва за най-красивия гол на годината, но египетският нападател дори не спечели наградата за гол на месеца във Висшата лига. Става дума за попадението на Салах срещу Евертън през сезон 2017/18, което не получи признание на местна почва за месеца, но пък бе избрано за номер 1 в света за годината.

"Пушкаш" за Салах за гол, който дори не бе избран за номер 1 на месеца в Англия

Салах наистина вкара красив гол, правейки слалом между защитниците на Евертън, за да завърши с хубав удар. но дори съотборникът му Джеймс Милнър се пошегува, че това е бил само „седмия най-добър” гол, който Салах е отбелязал през сезона.

Наградата „Пушкаш“ е била печелена преди това от емблематични голове на Хамес Родригес и Златан Ибрахимович, докато Салах се състезаваше със зрелищните ножици на Гарет Бейл и Кристиано Роналдо, като мнозина очакваха един от двамата да спечели. Въпреки това, в публичното гласуване Салах получи огромния дял от 38% от окончателните гласове.

Салах получи голяма подкрепа от феновете в публичното гласуване

Когато го отбеляза през декември 2017 г., Салах дори не беше избран за гол на месеца в Премиър лийг. Вместо това наградата спечели ударът на Джърмейн Дефоу за Борнемут срещу Кристъл Палас. Около 10 месеца по-късно голът на Салах беше признат от ФИФА за най-добрия в света за цялата година, като това се случи благодарение и на голямата фенска подкрепа към египтянина.

Това не е първият случай, в който се случва подобно нещо, тъй като „ударът на скорпиона” на Оливие Жиру за Арсенал, спечелил наградата „Пушкаш” за 2017 г., също не беше избран за гол на месеца в Премиър Лийг. Припомнете си попадението на Салах във видеото:

