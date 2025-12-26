Психически здрав ли е Тръмп? Поведението му бе необичайно през 2025 г.

През цялата 2025 г. американският президент Доналд Тръмп демонстрира непостоянно и хаотично поведение, което повдигна доста въпроси относно психичното му здраве. Поведението на 79-годишния президент бе непредсказуемо и държеше в напрежение почти целия свят през последните дванадесет месеца.

В своя статия The Guardian изброява някои от набиващите се на очи примери от държанието на американския лидер, които е трудно да бъдат подминати, въпреки че самият Тръмп се хвалеше, че е издържал отлично медицинските си тестове, включително за признаци на ранна деменция.

В някои срещи Тръмп сякаш заспиваше; в други се отклоняваше от темата, впускайки се в странни разсъждения, например, за интериорен дизайн или за китове и птици. Конкретно последният инцидент се случи по време на среща с Урсула фон дер Лайен, когато Тръмп внезапно премина от обсъждане на имиграцията към гневна тирада за "вятърните мелници". Говорейки в продължение на две минути, той заяви, че те подлудяват китовете и че вятърната енергия "убива птици".

Видимо в редица случаи му бе трудно да се концентрира.

Подобен инцидент имаше и през септември, когато на среща с висши военни във Вирджиния, той произнесе реч, в която похвали успехите им. След което внезапно каза следното: "Америка отново е уважавана като страна. Не бяхме уважавани при Байдън. Всички го виждаха да пада по стълбите всеки ден. Всеки ден този човек падаше по стълбите. Казах: "Това не е нашият президент. Не можем да позволим това да се случва." Много съм внимателен, знаете ли, когато слизам по стълби, като тези стълби, ходя много бавно. Никой не бива да поставя рекорд, просто трябва да се опиташ да не паднеш, защото това не води до нищо добро. Няколко от нашите президенти са падали и това е станало част от тяхното наследство."

Снимка: Getty Images

При друг случай Тръмп обърка Албания с Армения, говорейки за мирното споразумение, което било сключено с негова помощ.

В същото време имаше инциденти, при които Тръмп се нахвърляше върху различни хора. През декември нарече сомалийските имигранти "боклук". Обвини и режисьора Роб Райнър, който трагично загина, в собствената му смърт [припомняме, че Райнър и съпругата му бяха намушкани до смърт от сина им] - нещо, което шокира дори някои републиканци. Отделно са случаите, когато Тръмп обиждаше грубо репортерки, наричайки ги глупави, грозни или "прасенца". Още: "Евтаназирайте го веднага!": Тръмп за пореден път се нахвърли върху журналист

Прави впечатление също, че през втория си мандат Тръмп е с намален работен график. Планираните му събития обикновено не започват преди обяд и обикновено завършват до около 17:00 часа, което е по-кратък работен ден в сравнение с първия му мандат, както установи New York Times. В същото време броят на официалните му изяви е намалял с 39%.

През цялата година обаче от Белия дом яростно защитаваха Тръмп от обвиненията, че здравословното му състояние се влошава.

Говорител на Белия дом е заявил по този повод пред Guardian, че не всички срещи на президента са изброени в ежедневните брифинги, изпращани до пресата. А помощник-пресекретарят на Белия дом Лиз Хюстън е заявила в имейл до редакцията: "The Guardian е ляв рупор, който трябва да се срамува дълбоко да публикува тези глупости."

Въпреки това през ноември анкета на Gallup установи, че само 36% от пълнолетните американци одобряват представянето на Тръмп по време на мандата му, което е най-ниското ниво откакто за втори път е на президентския пост. По-рано през годината анкета на YouGov показа, че половината американци смятат, че Тръмп е твърде възрастен, за да бъде президент.