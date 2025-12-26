Лудото 8-голово шоу на Боксинг дей, което остава завинаги в историята на Висшата лига (ВИДЕО)

За почитателите на английския футбол Коледа значи само едно - Боксинг дей. Тази година традицията беше нарушена. От Висшата лига решиха само един мач да се проведе на 26 декември, петък - този между Манчестър Юнайтед и Нюкасъл на "Олд Трафорд". Причината се корени в предизвикателствата при съставянето на календара заради разширения формат на европейските клубни турнири. А едно време какъв Боксинг дей имаше...

8-головото реми между Челси и Астън Вила

На 26 декември 2007 година Астън Вила гостува на „Стамфорд Бридж“. "Виненочервените" и Челси се борят за участие в европейските турнири. Впоследствие "сините" завършиха кампанията на второ място, а "виланите" - на шесто. Лондончани бяха под ръководството на Аврам Грант, след като през септември същата година Жозе Моуриньо напусна отбора по взаимно съгласие. Бирмингамци, от своя страна, бяха водени от Мартин О'Нийл.

През първото полувреме Шон Малони отбеляза два гола, давайки на Астън Вила преднина от 2:0. Андрий Шевченко реализира дузпа малко преди почивката, отсъдена за фаул на Зат Найт, който беше изгонен за своето нарушение. В началото на втората част украинецът се разписа още веднъж с красив изстрел от дистанция.

В 66-ата минута бразилският централен защитник Алекс осъществи пълния обрат. Мартин Лаурсен обаче бързо изравни. В 80-ата минута "сините" също останаха с 10 души заради червен картон на Рикардо Карвальо. Въпреки това домакинските фенове изпаднаха в еуфория, когато Михаел Балак отбеляза гол 120 секунди преди изтичането на редовното време.

Но това не беше всичко. В добавеното време и без това забележителният мач претърпя нова обрат. Ашли Коул беше изгонен за игра с ръка в наказателното поле. С изпълнението на отсъдената дузпа се нагърби Гарет Бари, който реализира за крайното 4:4.

