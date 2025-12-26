През 2025-та българският бокс затвърди позициите си в света, но 2026-та ще бъде черешката на тортата

През изминалата 2025 година България затвърди позициите си като една от водещите страни в света на бокса. Поне на аматьорския. Последните 12 месеца бяха изключително успешни за родния бокс и федерацията ни и са продължение на отличната работа, която свършиха всички ръководители, треньори и състезатели през 2024-та, когато България излъчи рекордните 11 полуфиналисти на Европейското първенство.

Турнирът „Купа Странджа“

Всичко започна с поредното 76-то издание на международния боксов турнир „Купа Странджа“. В надпреварата участваха над 300 състезатели от близо 30 различни държави. Турнирът премина отлично и бе посетен от хиляди привърженици на спорта у нас. Организационно „Странджата“ за пореден път бе на висота и заслужи наименованието си – неофициално световно първенство. Феновете пък успяха да се насладят на страхотни двубои, както и да видят изгряването на доста нови звезди – както български, така и световни.

Световното по бокс и медалите на Киуан и Росенов

Другото голямо събитие за българския бокс през изминалата 2025 година бе Световното първенство в Ливърпул. Страната ни изпрати общо 11 състезатели на надпреварата, част от които бяха дебютанти на толкова голям форум. В крайна сметка България успя да се поздрави с два медала от престижната надпревара.

Рами Киуан стана сребърен медалист в категория до 75 килограма, докато Радослав Росенов грабна бронза при 60-килограмовите. Благодарение на двете отличия страната ни се класира на шесто място по спечелени медали. Зад България останаха традиционно силни държави като Ирландия, Франция, САЩ, Куба, Италия, Хърватия и Украйна.

При подрастващите също имаме множество медали

Последва Европейското първенство за младежи и девойки, който се проведе в Острава. Там родните таланти отново не разочароваха и завоюваха поредни два медала за България – бронзови отличия на Христеа Нинова в категория до 54 килограма и на Стоян Петров в категория +90 килограма.

На Европейското първенство за ученици в Будва България също имаше сериозни успехи. Родните боксьори спечелиха общо четири медала от надпреварата в Черна гора. Пресиян Генов стана европейски шампион при най-тежките, докато Ана Добрева (40 кг), Никълъс Николов (66 кг) и Валери Тодоров (80 кг) се прибраха с бронзови медали.

Радослав Росенов стана европейски шампион за четвърти път

В края на 2025 година се проведе Европейското първенство по бокс за мъже и жени до 23 години. Надпреварата се състоя в Будапеща, а България отново бе водеща сила. Страната ни спечели общо три медала. Радослав Росенов стана европейски шампион за четвърти път в кариерата си, а Викторио Илиев и Уилям Чолов взеха сребърни медали в своите категории.

По този начин България се нареди на трето място по медали в Европа при мъжете. Пред нас завършиха единствено Англия и Франция, които излъчиха по двама шампиони. Трябва да отбележим, че на Европейското можем да се похвалим и с две пети места – на Семион Болдирев и Кирил Георгиев, което дава надежди за тяхното бъдещо израстване.

България ще е домакин на Европейското по бокс през септември 2026-та

Малко след края на Европейското първенство за мъже и жени до 23 години България получи и най-големия си подарък за новата 2026-та. Страната ни бе избрана за домакин на Европейското първенство за мъже и жени, което ще се проведе през септември в София. Това е поредното голямо признание за работата на всички във федерацията по бокс.

Годината при аматьорите завърши с бронзовия медал на Роберта Хаджийска на Европейското по бокс за юноши и девойки до 17 години. Родната състезателка в категория до 48 килограма показа, че я чака бляскаво бъдеще на ринга и може да се превърне в една от най-добрите български боксьорки.

Кобрата сдаде колана на WBA и май краят на кариерата му наближава

За финал ще обърнем внимание и на представянето на Кубрат Пулев. Най-добрият български боксьор на професионалния ринг изигра само един двубой през 2025-та, но за съжаление го загуби. Кобрата отстъпи пред Мурат Гасиев, след като бе нокаутиран в шестия рунд на мача помежду им, който бе за регулярната световна титла на WBA.

По този начин Кубрат загуби колана, който спечели през миналата година след успех срещу Мохамед Чар. Поражението от Гасиев показа и друго – че може би времето на Пулев на ринга приключва. През май 2026-та той ще навърши 45 години, а това е доста напреднала възраст за всеки един спорт. Въпреки това Кобрата ще остане завинаги в историята на българския бокс.

Така приключи годината за българския бокс. Година изпълнена с множество препятствия, но също така и с десетки медали от големи първенства. През 2026-та страната ни ще е домакин на Европейското по бокс, а какво по-хубаво признание за работата на състезателите, треньорите и ръководителите от това да приемем надпревара от такъв ранг.

Автор: Бойко Димитров

