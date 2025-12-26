Едва на 18, а вече е 6-ти в света! Мони Николов попадна сред най-добрите волейболисти на планетата

Младата звезда на българския волейбол Симеон Николов бе удостоен с престижното 6-то място сред най-добрите волейболисти на планетата за 2025 година. 18-годишният разпределител, който бе с основни заслуги за спечелените сребърни медали за България на Световното първенство във Филипините, попадна в топ 10 класацията на Международната федерация по волейбол (FIVB), определяща най-добрите волейболисти на планетата.

Алекс Грозданов - 8-ми в света, Мони Николов - 6-ти. Къде ще се класира Алекс Николов?

Всеки ден от FIVB определят по един волейболист от топ 10, като започнаха от 10-о място и така до волейболист номер 1 в света за годината. До момента още един българин намери място в топ 10. Това бе капитанът на националния отбор Алекс Грозданов, който зае осмо място. Предполага се, че на по-челна позиция ще бъде класиран и големият лидер на българския отбор - Алекс Николов, който е сред най-добрите реализатори и посрещачи на планетата.

Иначе Симеон Николов впечатли този сезон не само с националния отбор на България, но и на клубно ниво, като стана шампион на САЩ с колежанския тим на Лонг Бийч, а от есента вече играе в Локомотив Новосибирск, където пък в самия край на годината стигна до финал за Суперкупата. Освен гениален разпределител, Мони Николов се доказа и като изключително добър в завършващи отигравания до мрежата, изненадвайки противниковите състезатели, както и при сервиси.

THE BEST OF 2025!



#6 Simeon Nikolov 🇧🇬



Only 18 during the national team season, 209 cm 🤯, and chaos in setter form. Moni Nikolov 🇧🇬 brought edge and audacity to the role — wild distribution, fearless choices, and zero hesitation that gave the game a whole new spark 🤩.



He… pic.twitter.com/nB3gSC75VD — Volleyball World (@volleyballworld) December 26, 2025