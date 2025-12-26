Единственият защитник, който два пъти е ставал Най-добрият играч във Висшата лига

Във Висшата лига сме ставали свидетели на изключителни играчи. Но сякаш най-подценени за защитниците, особено централните. Джон Тери и Рикардо Карвальо, които допуснаха само 15 гола за целия сезон. Сол Кембъл и Коло Туре, които направиха Арсенал непобедими. Невероятното партньорство между Рио Фърдинанд и Неманя Видич в Манчестър Юнайтед. Върджил ван Дайк, който беше на крачка от Златната топка през 2019 г. след невероятен сезон с Ливърпул.

Неманя Видич е най-добрият защитник в историята на Висшата лига

Именно между тях се води дебатът за най-добър защитник за всички времена във Висшата лига. Преди около половин година Гари Невил направи интервю с Неманя Видич. На въпроса за сравненията между него и Ван Дайк сърбинът отговори: „Аз съм единственият защитник, който два пъти е печелил приза за Най-добър играч във Висшата лига. Другите са Тиери Анри, Кристиано Роналдо, Кевин де Бройне и Мохамед Салах“. За Видич това приключи дебата. Но не само той говори ласкаво за себе си. Преди години по негов адрес Робин ван Перси каза: „Неманя слага главата си там, където другите ги е страх да сложат крака си“. А в подкаст Рио Фърдинанд сподели: „Неманя е единственият защитник, когото нападателите поглеждаха и си казваха „Уау!“. А след това гледаха да не се доближават до него“.

През сезон 2008/09 Видич спечели 4 трофея и игра финал в Шампионска лига

Видич спечели приза за Най-добър играч във Висшата лига за сезон 2008/09 и 2010/11. През първата кампания изигра 34 от 38 възможни мача за Манчестър Юнайтед в първенството. 33 от тях като титуляр, заменен само в един, и то в 76-тата минута. Три от мачовете пропусна заради червени картони, а за последния беше извън групата. През сезона той спечели Висшата лига, Световното клубно първенство, Къмюнити шийлд, Купата на лигата и стигна финала на Шампионска лига.

През сезон 2010/11 Видич вече беше капитан на Манчестър Юнайтед

През сезон 2010/11 Видич вече беше капитан на Манчестър Юнайтед. Отново спечели Висшата лига, като този пъти изигра 35 от възможни 38 мача. Във всички 35 срещи беше титуляр, заменен само в една, а останалите три пропусна заради натрупани жълти картони, контузия и веднъж не беше в групата. Освен в първенството, отборът триумфира в Къмюнити шийлд и отново стигна финала в Шампионска лига.

