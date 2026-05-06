От 6 май съдбата обръща играта за 3 зодии – чакат ги огромни радости

От 6 май 2026 три зодиакални знака влизат в нова ера – тази на щастието! За известно време тъгата ги обзе дотолкова, че всъщност някои от тях са вярвали, че е тук, за да остане. И все пак, в сряда, когато Плутон заема ретроградно положение във Водолей, тя по чудо изчезва. Денят е посветен на това да се възползваме от трансформиращата енергия на Плутон и да бягаме с нея.

1. Риби

Е, изглежда, че сте стигнали „до края на въжето“, що се отнася до тъгата. Мислехте, че този етап от живота никога няма да свърши, но на този ден точно това се случва. Воала! Тъжните времена най-накрая свършиха.

Вселената и нейните планети работят усилено, за да ви повлияят и да видите красотата около вас. Затова, излезте от главата си и се огледайте. Разходете се навън и вдишайте чистия въздух.

Красотата е това, което ви изважда от тъгата ви. Красотата ви напомня, че щастието може да се намери в природата и в простотата. То се намира в неща, които не са социални или дори материални. Когато Плутон е ретрограден във Водолей, вие се издигате над всичко това и намирате огромна радост в процеса.

2. Рак

Започнахте да забелязвате, че специфичният вид тъга, която е обзела живота ви, е изцяло свързана с миналото. Носталгията се е превърнала в бреме, а не в забавен или приятен спомен. Чувствате горчивина, когато мислите за определени минали ситуации, и това само ви държи на това тъмно, тъжно място.

Вече не искате това, Раци, и сега чувствате, че то създава травма за вас. Това осъзнаване ви изтръгва от нея. Когато Плутон е ретрограден във Водолей, вие сте готови да погледнете към бъдещето. Сега виждате, че няма нужда да размишлявате върху минали събития. Искате да живеете в настоящето, вместо да преповтаряте миналото отново и отново. В сряда енергията на Плутон ви дава тласъка, от който се нуждаете, за да направите точно това.

3. Дева

Ще са ви необходими целенасочени усилия, за да преодолеете тъгата, която изпитвате. За щастие, когато Плутон застане ретроградно във Водолей в сряда, най-накрая сте готови да поемете тази отговорност.

Не е нужно да споделяте нищо със света или да публикувате съобщение в социалните медии. Просто трябва да си обещаете, че ще се оправите. Позволили сте си да живеете на много мрачно място, Деви, и сега сте го преодоляли.

Не позволявате на това чувство да се задържа и това е хубаво нещо. Решавате да бъдете щастливи отново и да отдавате по-малко значение на тъгата. Тя си свърши работата, каквато и да е била, и сега е време да продължите напред. Справихте се с това!

