Какво обеща Радев и защо се разцепи ПП-ДБ: Обяснява Георги Харизанов (ВИДЕО)

Надяваме се правителство и Народно събрание да работят в по-спокойна политическа среда. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политическият анализатор Георги Харизанов.

Той каза, че българските граждани са възложили ясна отговорност и пълно парламентарно мнозинство - съответно и мандат на "Прогресивна България". Резултатът от изборите категорично предпостави днешните събития, подчерта Харизанов. Той посочи, че очакванията към Румен Радев са големи, тъй като е успял да обещае на всеки всичко, каквото поиска.

Според Харизанов България трябва да свикне отново с правителства с четиригодишен мандат, тъй като противното е омръзнало много на обществото.

Георги Харизанов смята, че дори и ПП-ДБ да казват, че няма разцепление и разделение в техните редици, то е факт. От "Демократична България" считат, се става дума за тежка грешка, която не одобряват. Очевидно обаче тези политици не са си научили уроците от историята. Само си припомнете какво се случи с "Реформаторският блок", отбеляза още Харизанов.

