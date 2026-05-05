"Решението изглежда просто, но ефектът може да е значителен": Илиян Василев с коментар за "Лукойл"

05 май 2026, 23:42 часа 691 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Фактът, че от заместник шефа на парламентарната група на ПБ Слави Василев научаваме за намерение да бъде сменен особеният управител на Лукойл, сам по себе си е показателен. Това говори за издигане в йерархията – от коментатор към канал за „свеждане“ на решения. Това написа на профила си във Facebook дипломатът Илиян Василев.

Ето какво още написа той:

Смяната на особения управител не е сложна процедура – изисква се подписът на министъра на икономиката. Последствията обаче могат да бъдат сериозни, ако целта е пренасочване на икономически ползи от ДПББ към нови кръгове на влияние. Ако има илюзия, че подобен ход ще „върне“ Лукойл в играта – тя е нереалистична. Контекстът е различен, а ограниченията – както пазарни, така и регулаторни – остават.

Трябва да се има предвид и рискът от арбитражни претенции от страна на Лукойл към България. Макар подобен сценарий да се обсъжда, той не е еднозначен – ситуацията около активите на Лукойл в региона показва, че компанията сама беше под сериозен финансов натиск, пред спиране на рафинерията, както бе случая с Petrotel Lukoil.

С други думи: решението изглежда административно просто, но стратегическият му ефект може да бъде значителен. Изобщо съчетанието на много власт с малко управленски опит може да им изиграе много лоша шега.

Елин Димитров
